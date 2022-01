Jak Polska weszła w posiadanie Pegasusa? Amerykański dziennik przedstawia szczegóły

Amerykański dziennik „New York Times” w tekście zatytułowanym „Bitwa o najpotężniejszą cyberbroń na świecie” poświęca sporo uwagi losom Pegasusa. W artykule czytamy, że izraelska firma NSO wprowadziła zaawansowane oprogramowanie szpiegujące na rynek w 2011 r. W tym samym roku Pegasus pomógł m.in. meksykańskim siłom bezpieczeństwa zlokalizować i ująć narkotykowego bossa El Chapo.

„NYT” przekonuje, że dążenie NSO do zysków doprowadziło m.in. do umocnienia władzy nacjonalistycznych przywódców na całym świecie. Pegasus miał zostać sprzedany m.in. Węgrom, Polsce i Indiom, czy krajom, które mają problemy z praworządnością. Amerykański dziennik podał, że NSO co rok podwajał swój dochód z poziomu 15 milionów dolarów do 60 mln dol., co przyciągnęło inwestorów.

„New York Times” o zakupie Pegasusa przez Polskę. Kolacja Beaty Szydło z premierem Izraela

„New York Times” opisuje, że 21 listopada 2016 r. doszło do kolacji z udziałem ówczesnych premierów Polski i Izraela. Benjamin Netanjahu wraz z żoną Sarą gościli w swoim domu Beatę Szydło i będącego wówczas ministrem spraw zagranicznych Witolda Waszczykowskiego. Wkrótce potem NSO miało podpisać umowę z polskimi władzami na zakup Pegasusa dla Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

„NYT” przypomniał, że w grudniu 2021 r. Citizen Lab poinformowało, że podsłuchiwani byli mecenas Roman Giertych, prokurator Ewa Wrzosek oraz senator KO Krzysztof Brejza, który w momencie inwigilowania był szefem sztabu wyborczego PO. 25 stycznia eksperci z instytutu Citizen Lab przy Uniwersytecie w Toronto dodali, że podsłuchiwani byli Michał Kołodziejczak z Agrounii oraz dziennikarz Tomasz Szwejgiert, który jest współautorem książki o Mariuszu Kamińskim.

