Mobilizacja po stronie opozycji. Partie chcą wykorzystać problemy PiS i wchodzą w tryb kampanijny

W weekend odbędzie się pierwszy kongres programowy Platformy Obywatelskiej pod hasłem „Odporna Polska”. Pierwotnie planowano go w Łodzi, ale pandemia pokrzyżowała szyki organizatorom i wymusiła zmianę formuły na zdalną. Przeprowadzenie siedmiu kongresów zapowiedział już w grudniu ubiegłego roku Donald Tusk podczas Rady Krajowej Platformy. Kolejne mają odbywać się co kilka tygodni aż do wakacji. Za ich organizację odpowiada poseł i były szef MSWiA Bartłomiej Sienkiewicz, a zaangażowani w ich przygotowanie są politycy z „Dryżyny przyszłości” PO.

PO organizuje pierwszy z siedmiu kongresów

Na piątek zaplanowano część zamkniętą, skierowaną tylko do działaczy, a w sobotnie wystąpienia będzie mógł śledzić każdy. – To są kongresy robocze. Spotykamy się on-line z naszymi członkami i ekspertami na panelach zamkniętych. Na mój dzisiejszy panel zapisało się 300 osób. Będziemy mówić o finansach, stabilnej walucie, inflacji, podatkach - mówi „Wprost” wiceprzewodnicząca PO Izabela Leszczyna. Oprócz panelu prowadzonego przez posłankę, odbędzie się pięć innych - o cyberbezpieczeństwie, zarządzaniu kryzysowym na poziomie powiatów, a także o zasobach strategicznych - wodzie i żywności. - Rozmawiamy o pomysłach, oczekiwaniach i kierunkowych rekomendacjach na czas po wyborach. To nie jest kongres wyborczy ani pokazujący całościowy program, z którym pójdziemy do wyborów – wyjaśnia Leszczyna. Posłanka zaznacza, że w ten sposób kierownictwo Platformy chce też otworzyć się na dyskusję z członkami partii w terenie.

W zapowiedzi wydarzenia, która pojawiła się w sieci, występuje grupa młodych posłów PO: Aleksandra Gajewska, Michał Krawczyk, Krzysztof Truskolaski, Arkadiusz Marchewka, Mateusz Bochenek, Wojciech Król, Marta Golbik, Michał Jaros, Konrad Frysztak i Aleksander Miszalski. „Jak chronić Polaków w czasie pandemii? Strzałka w prawo Jak zadbać o portfele Polaków w czasie kryzysu? Jak zapewnić Polakom dostęp do podstawowych dóbr i usług?” – między innymi odpowiedzi na te pytania mają paść w sobotę.