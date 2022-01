Łukasz Szumowski składa mandat poselski. Rzecznik rządu tłumaczy decyzję byłego ministra

Łukasz Szumowski został ministrem zdrowia 9 stycznia 2018 roku i pełnił tę funkcję do 20 sierpnia 2020 roku (rezygnację złożył dwa dni wcześniej). Gdy to on kierował resortem zdrowia rozpoczęła się pandemia koronawirusa, opuszczał stanowisko po pierwszej fali. Jak zapewniano, Szumowski planował już wcześniej odejście z rządu, ponieważ chciał wrócić do wykonywania zawodu (jest kardiologiem, w 2016 uzyskał tytuł profesora nauk medycznych), a łącznie stanowiska ministra i posła miało mu to utrudniać.

Mimo rezygnacji ze stanowiska Szumowski pozostał posłem i zasiadał w klubie Prawa i Sprawiedliwości (wybrano go w okręgu płockim w 2019 roku).

Łukasz Szumowski składa mandat poselski. Rzecznik rządu o powodach

W piątek 28 stycznia rzecznik rządu Piotr Müller przekazał Polskiej Agencji Prasowej, że Szumowski zdecydował o złożeniu mandatu poselskiego. „Prof. Łukasz Szumowski rezygnuje z mandatu poselskiego; skupi się na pracy lekarza i naukowca” – poinformował Müller.

Jeszcze przed tym, jak pojawiła się informacja o złożeniu mandatu przez Szumowskiego, tego samego dnia ogłoszono, że to właśnie on zostanie nowym dyrektorem Narodowego Instytutu Kardiologii.

"Stanowisko dyrektora Narodowego Instytutu Kardiologii obejmie prof. Łukasz Szumowski, który z Instytutem związany jest od 20 lat i w którym kieruje Centrum Zaburzeń Rytmu Serca. W swojej karierze był m.in. członkiem European Heart Rhythm Association, Training Fellowships Committee czy Innovation Commity" - pisało Ministerstwo Zdrowia o tej nominacji.

