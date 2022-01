„Rozumiem, że dobrze zrobiłem - bo ty jesteś królem balu”. Nowy mail Dworczyka o pewnej uroczystości

Od miesięcy w sieci publikowane są rzekome maile, które mają pochodzić z prywatnej skrzynki pocztowej szefa KPRM Michała Dworczyka. Praktycznie nie ma dnia, by na stronie PoufnaRozmowa nie pojawiła się nowa wymiana maili. W piątek opublikowano wiadomości, które mają dotyczyć kulis organizacji obchodów 15. rocznicy wstąpienia Polski do Unii Europejskiej.

Ujawniony mail zawiera domniemaną wiadomość Dworczyka do premiera Mateusza Morawieckiego i jest datowany na 9 kwietnia 2019 roku. Wynika z niego, że Morawiecki miał przesyłać do Dworczyka wiadomości, które wymieniał z ówczesnym premierem Bułgarii. Premier miał chwalić się Dworczykowi, ilu szefów państw udało mu się zaprosić na 1 maja na 15. rocznicę akcesji Polski do UE.

„Ty jesteś królem balu”. Dworczyk nie chciał prezydenta na uroczystości?

W odpowiedzi Dworczyk miał dopytywać premiera, czy dobrze zrobił, blokując pojawienie się prezydenta Andrzeja Dudy na uroczystości. „Jeszcze się upewnię, że dobrze zrobiłem — kilka dni temu Szczerski (Krzysztof Szczerski, wtedy, w 2019 roku szef gabinetu prezydenta – red.) kolejny raz grzecznie, ale ewidentnie starał się wybadać możliwość udziału PAD (prezydenta Andrzeja Dudy – red.) w jakiejś części uroczystości 1 maja (choć podkreślał, że PAD jest tego dnia poza Warszawą, i to byłby kłopot, ale przecież dla Ojczyzny jest gotów na każde poświęcenie i może mógłby wrócić)” – miał pisać Dworczyk.

Szef KPRM w tej wiadomości miał dopisać jeszcze:

„Równie grzecznie powiedziałem, że nie śmielibyśmy narażać na taki trud jak droga powrotna do Warszawy naszej Głowy Państwa... Rozumiem, że dobrze zrobiłem — bo tego dnia przecież Ty jesteś królem balu:)”.

1 maja 2019 roku Andrzej Duda nie brał udziału w uroczystościach, które organizowało otoczenie premiera. Prezydent 15. rocznicę wejścia Polski do UE spędził w Puławach na Pikniku Europejskich. Tymczasem premier Morawiecki uczestniczył w szczycie „Together for Europe – High Level Summit”, który tego dnia odbył się na Zamku Królewskim w Warszawie i zjawili się na nim premierzy: Węgier, Rumunii, Litwy, Estonii, Czech, Malty, Chorwacji i Bułgarii.

