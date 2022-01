Gawkowski: Jeżeli Ukraina będzie chciała wsparcia, powinniśmy ją wesprzeć

Na początku wywiadu Gawkowski podkreślił, że osoba mająca najwięcej do powiedzenia w rządzie nie powinna unikać wypowiedzi na tematy dotyczące polityki wschodniej. – Głos zabierali prezydent i premier i minister spraw wewnętrznych i ministrowie spraw zagranicznych i minister obrony narodowej, wypowiedzieli się wszyscy przedstawiciele klubów parlamentarnych i kół parlamentarnych, na spotkaniu był i marszałek Grodzki i marszałek Witek – wymieniał.

– Chociaż osoby jednej mi zabrakło, uważam, że trochę nieporozumieniem jest, że nie było na spotkaniu wicepremiera od spraw bezpieczeństwa i to, że Jarosław Kaczyński nie był na tym spotkaniu, nie przyjechał, a przecież byli jego podwładni, bo ministrowie obrony, minister koordynator służb specjalnych, jednak tam byli. To jest dość dziwne niespotykane – dodawał poseł Lewicy.

Gawkowski: Musimy być gotowi na miliony uchodźców z Ukrainy

Gość Bogdana Rymanowskiego podkreślał, że bezpieczna Ukraina jest polską racja stanu. Zaznaczał też, że musimy być przygotowani na najgorsze scenariusze. – My powinniśmy Ukrainę wspierać na kilku polach. Po pierwsze powinniśmy mieć świadomość, że jeżeli Ukraina poprosi, to wysyłamy jej chociażby amunicję czy broń, jeżeli będzie taka potrzeba. Jeżeli Ukraina będzie chciała, żebyśmy wsparli ją, chociażby, szpitalami polowymi, to Polska powinna ją wesprzeć – zaznaczał.

– Podobnie jeżeli będą uchodźcy, jeżeli ten konflikt będzie eskalował, jeżeli Putin zaatakuje, jeżeli będzie wojna to Polska, tutaj jako postulat Lewicy to zgłaszałem, powinna przyjmować uchodźców, bo mogą ich być setki tysięcy, jak nie miliony, bo ci ludzie będą uciekali przed wojną i musimy być na to gotowi – dodawał Gawkowski.

RBN w sprawie Ukrainy

W piątek 28 stycznia, zgodnie z zapowiedziami, doszło do spotkania prezydenta Andrzeja Dudy z posłami i posłankami, przedstawicielami rządu, Senatu, w sprawie bieżącej sytuacji. W ramach Rady Bezpieczeństwa Narodowego – za zamkniętymi drzwiami – politykom przekazano informacje na temat sytuacji wokół Ukrainy i Rosji.

Po ponad trzech godzinach posiedzenia Rady Bezpieczeństwa Narodowego prezydent na briefingu prasowym krótko podsumował spotkanie. – Bardzo dziękuję wszystkim za to spotkanie, za obecność z jednej strony, ale przede wszystkim dziękuję za niezwykle konstruktywną atmosferę tego spotkania. Często mówimy, że byłoby dobrze, gdyby Polacy umieli usiąść przy jednym stole i umieli spojrzeć na siebie z życzliwością i rozmawiać o ważnych, polskich sprawach, właśnie w sposób konstruktywny, to właśnie taka była atmosfera dzisiejszego spotkania – mówił Andrzej Duda.

