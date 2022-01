Konwencja PO nie tylko o pandemii. Zapowiedziano kilka nowych projektów i urzędów

Podczas sobotniej konwencji posłanka Marta Golbik zaczęła od stwierdzenia, że rządzący „w dramatyczny sposób nie zdali egzaminu w pandemii”. W jej ocenie nie walczyli z plagą koronawirusa, tylko o wyniki sondażowe własnej partii. – Odporna Polska to Polska, w której polityk nie zastępuje pilota podczas awaryjnego lądowania. To Polska, w której polityk nie zastępuje naukowców w obliczu tak wielkiej pandemii – podkreślała.

W imieniu swojej partii Golbik obiecała, że stworzony zostanie urząd Naczelnego Inspektora ds. walki z epidemiami. Ma to być niezależny ekspert, wydający zalecenia administracji publicznej. Jednocześnie posłanka podkreślała, że nie można skupiać się wyłącznie na walce z jedną chorobą. – Rak nie czeka, aż skończy się pandemia. Musimy stworzyć sieć białych szpitali wolnych od wirusa – przekonywała. Wezwała też do karania przestępstw urzędniczych w czasie stanu zagrożenia.

Myrcha zapowiada Cyfrowy Alarm i Cyfrową Pierwszą Pomoc

Przemawiający w następnej kolejności Arkadiusz Myrcha wezwał do wzmocnienia roli samorządów. – System zarządzania kryzysowego musi być zbudowany na Polsce lokalnej. To lokalni gospodarze muszą dostać realne narzędzia, żeby chronić mieszkańców. Nie tylko włodarz miasta, ale także starosta czy sołtys – mówił. – Stworzymy w miastach Ochotniczą Straż Ratunkową – doskonale zorganizowaną armię wolontariuszy – dodawał.

– Do dziś nie wytłumaczono Polakom, dlaczego dziecko nie mogło iść do szkoły, a dorosły mógł spokojnie pójść do kasyna. Polacy zasługują na to, żeby traktować ich poważnie – zwrócił uwagę Myrcha. – Wdrożymy Krajowy System Łączności. Szybki obieg informacji pozwoli podejmować szybkie i trafne decyzje – obiecał.

Poseł PO nie zatrzymywał się tylko na sprawach pandemii. Zapowiedział system pod nazwą Cyfrowa Pierwsza Pomoc – miejsce szybkiego wsparcia dla tych, którzy padną ofiarami ataku w sieci. – Uruchomimy bezpłatną usługę Cyfrowy Alarm – poprzez sms obywatele będą informowani, że właśnie ktoś próbuje wykorzystać ich dane, by np. wziąć kredyt. Dostaną także konkretną instrukcję działania – mówił.

