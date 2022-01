Wizyta Mateusza Morawieckiego w Hiszpanii w ogniu krytyki. Rozenek pyta: Kto za to płaci?

– Pokazaliśmy, że jest inna przyszłość dla Europy, która opiera się o suwerenne państwa, nie o żadną scentralizowaną strukturę, która zabiera kompetencje państwom – mówił premier Mateusz Morawiecki po spotkaniu w Madrycie.

Do stolicy Hiszpanii zjechali przedstawiciele prawicowych i konserwatywnych partii europejskich. Szczyt odbywa się pod hasłem „Obronić Europę”. Gospodarzem spotkania był lider partii Vox, Santiago Abascal. Morawiecki dodał po spotkaniu, że liderzy Prawicy „praktycznie identycznie” myślą o wyzwaniach, które stoją przed Europą. Chodzi m.in. o działania Rosji ze strony Ukrainy, presję migracyjną, czy politykę energetyczną.

Warto jednak zaznaczyć, że goszczący na zjeździe liderka francuskiej prawicy Marine Le Pen, czy premier Węgier Viktor Orban słyną z łagodnego podejścia do Rosji i jej działań. Przypomnijmy, że współpraca między Rosją i Węgrami działa wyjątkowo prężnie, szczególnie w kwestii zwalczania pandemii, czy wspomnianej przez Morawieckiego polityki energetycznej. Z kolei Marine Le Pen zasłynęła w zeszłym roku wypowiedzią, w której uznała, że Ukraina „należy do rosyjskiej strefy wpływów”, czym wywołała międzynarodowe oburzenie.

Na podobną nieścisłość w podejściu do Rosji zwracają uwagę również liczni komentatorzy na Twitterze. We wpisach dominuje oburzenie ze spotkań z politykami jawnie sprzyjającymi prezydentowi Rosji Władimirowi Putinowi.

Poseł Andrzej Rozenek pyta z kolei: Skoro Mateusz Morawiecki do Hiszpanii poleciał jako wiceprezes PiS, to kto opłacił podróż? Rozenek zapowiada, że skieruje oficjalne pismo do premiera z zapytaniem o tę kwestię.

