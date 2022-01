Irlandia łagodnie wypycha Rosję. Władimir Putin ustępuje pod naciskiem

Szczegóły sprawy opisuje BBC. Jak czytamy, Rosja planowała przeprowadzenie manewrów wojskowych swojej marynarki na wodach należących do strefy ekonomicznej Irlandii. Chodzi o 200 mil morskich strefy na południowy zachód od wybrzeży tego kraju. Choć tego rodzaju działania mogą mieć miejsce, aktualna sytuacja na Wschodzie i dążenia Władimira Putina do zagarnięcia Ukrainy, rzuciły na sprawę cień.

Dodatkowo, pracujący na wspomnianym obszarze rybacy wyrazili sprzeciw wobec takich działań, zapowiadając protest. Irlandzkie MSZ skierowało więc do Rosji pismo, w którym domagało się zmiany decyzji i zasugerowało, że rosyjska flota nie jest mile widziana w okolicy.

Minister spraw zagranicznych i obrony Irlandii Simon Coveney przekazał za pośrednictwem Twittera, że sprawa zakończyła się pozytywnie dla Irlandii. Rosja odpowiedziała na pismo, obwieszczając, że zaniecha działań wojskowych na dyskutowanym obszarze. „Z zadowoleniem przyjmuję tę odpowiedź” – wskazał na Twitterze Coveney.

Napięta sytuacja między Rosją a Ukrainą

Przypomnijmy, że w rejonie granicy rosyjsko-ukraińskiej doszło do zaognienia sytuacji. Pod koniec ubiegłego roku do mediów wyciekły rzekome plany Władimira Putina w sprawie inwazji na Ukrainę. Później pojawiły się kolejne przecieki, z których dowiadujemy się, że Rosja ma rozważać dwa scenariusze. Pierwszy to inwazja na Donbas i przyłączenie części ukraińskiego terytorium do już okupowanego przez Rosję Krymu. Drugi scenariusz zakłada obalenie władz kraju i przejęcie całej Ukrainy pod władanie.

Przy granicy Rosja zgromadziła wojska, w regionie trwają również ćwiczenia wojskowe, a Reuters podał, że Rosjanie gromadzą zapasy krwi i materiałów medycznych. Obok sygnałów wskazujących na przygotowania do wojny, Rosja rozmawia m.in. z USA, by dogadać się w sprawie złagodzenia napięcia. Rozmowy nie przyniosły wciąż jednak przełomu.

