„Niedyskrecje parlamentarne”. Czarnek na prezydenta, Kukiz do TVN24, miłość Tuska

Politycy Koalicji Obywatelskiej są bardzo zadowoleni z sobotniej konwencji Platformy Obywatelskiej.

– PiS już nie będzie mógł nam zarzucać, że nie mamy programu, skoro zaczęliśmy go przedstawiać – mówi polityk KO.

I dodaje, że widać, iż lider Platformy Donald Tusk postawił na nowych ludzi.

– Odsunął Cezarego Tomczyka, Baśkę Nowacką, a postawił na Arka Myrchę, Martę Golbik, Joanną Kluzik-Rostkowską. To są fajni ludzie, a wyciągnięcie ich do pierwszego szeregu pomoże partii – przekonuje nasz rozmówca.

Ale są w KO tacy, którzy nie mają powodów do radości. Doszły do nas np. słuchy, że Donald Tusk dał politykom Nowoczesnej czas do końca lutego na zapisanie się do Platformy. Najwyraźniej lider PO chciałby mieć wszystkich członków KO pod partyjną kontrolą.