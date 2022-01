Amerykańscy senatorowie coraz bliżej ponadpartyjnego porozumienia w sprawie sankcji wobec Rosji

Senator demokratów i przewodniczący senackiej komisji spraw zagranicznych Bob Menendez i republikanin James Risch powiedzieli w rozmowie z CNN, że jest postęp w pracach nad ustawą w sprawie sankcji dla Rosji. – Powiedziałbym, że jesteśmy bardzo blisko celu – stwierdził Menendez w programie „State of the Union” w CNN. Polityk zaznaczył, że w amerykańskim Senacie jest ponadpartyjna determinacja, by wesprzeć Ukrainę w obliczu groźby rosyjskiej inwazji. Menendez zwrócił uwagę, że niektóre sankcje mogą być nałożone z góry, a inne miałyby wejść w życie, jeśli Rosja zaatakuje Ukrainę.

Z kolei James Risch przekazał, że głównym punktem spornym w negocjacjach pakietu sankcji gospodarczych pozostaje kwestia Nord Stream 2. – Pracujemy nad tym. Myślę, że to będzie ostatnie skrzyżowanie w kształcie litery T, a potem dotrzemy do mety – powiedział.

Groźba inwazji rosyjskiej na Ukrainę

Biały Dom ostrzegł, że inwazja Rosji na Ukrainę jest „nieuchronna”. Z danych amerykańskiego wywiadu wynika, że w pobliżu granicy z Ukrainą Kreml zgromadził ponad 100 tys. żołnierzy. Joe Biden powiedział w piątek, że USA wyślą „wkrótce” niewielką liczbę żołnierzy do Europy Wschodniej. CNN podało w sobotę, że Rosja zgromadziła w pobliżu granicy zapasy krwi. Ukraina zaprzeczyła tym doniesieniom. Menendez stwierdził, że prezydent Wołodymir Zełenski znajduje się w „trudnej sytuacji”, dlatego prosi USA o zaprzestanie ostrzegania o inwazji. Z kolei Risch zwracał uwagę, że potencjalna inwazja będzie zupełnie inna niż ta na Krym w 2014 r.

Z kolei zastępczyni sekretarza stanu USA Victoria Nuland powiedziała w niedzielę w programie CBS „Face the Nation”, że tym tygodniu może prawdopodobnie dojść do kolejnej tury rozmów między szefami dyplomacji USA Antony Blinkenem i Rosji Siergiejem Ławrowem.

