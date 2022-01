Nagła zmiana ws. lex Kaczyński. Przerwane obrady

Poniedziałkowe posiedzenie sejmowej Komisji Zdrowia rozpoczęło się co prawda zgodnie z planem o godz. 16, ale tuż po starcie obrad przewodniczący Tomasz Latos z Prawa i Sprawiedliwości ogłosił przerwę, która trwała blisko godzinę. Jak uzasadniał polityk PiS, na posiedzeniu komisji miał stawić się przedstawiciel rządu i to na niego czekano.

Jednak po wznowieniu posiedzenia, zaraz po stwierdzeniu kworum, poseł Lewicy Jan Szopiński zwrócił uwagę, że dopiero co w sobotę w trakcie manifestacji w Bydgoszczy, uczestnicy wiecu grozili śmiercią posłom i posłankom, którzy poprą tzw. lex Kaczyński, nazywane też lex Rychlik. Szopiński, a także posłanka Nowoczesnej Katarzyna Lubnauer, zawnioskowali o przerwę w posiedzeniu komisji do wtorku 1 lutego do godz. 10.

Ten wniosek nie przeszedł, by przy 20 głosach „przeciw” i 19 „za”. Po chwili jednak kolejny wniosek złożył poseł Rajmund Miller z KO, tym razem o zamknięcie posiedzenia komisji. Tym razem wniosek przeszedł przy 20 głosach „za” i 19 „przeciw”.

Komisja Zdrowia zgodnie z tą decyzją ma spotkać się ponownie 1 lutego o godz. 15. Tego samego dnia, ale o godz. 16 obrady ma wznowić Sejm i podczas przedłużonego na wtorek posiedzenia przegłosować tzw. lex Kaczyński.