Mateusz Morawiecki z wizytą w Kijowie. Piotr Müller: Liczymy na to, że Rosja wycofa się ze swoich złych zamiarów

W poniedziałek 31 stycznia odbyła się konferencja prasowa Piotra Müllera. Rzecznik rządu omówił m.in. założenia Tarczy antyinflacyjnej 2.0., ale także odniósł się do bieżących wydarzeń polityki międzynarodowej. Polityk poinformował, że premier Mateusz Morawiecki jutro uda się z wizytą do Kijowa. – To jest nasz wyraz solidarności z Ukrainą w tym trudnym okresie. Polska od wielu tygodni, wielu miesięcy wspiera Ukrainę na arenie międzynarodowej i podejmuje działania w celu zapobieżenia agresji ze strony Rosji – powiedział.

Napięta sytuacja na granicy rosyjsko-ukraińskiej

– Ta solidarność międzynarodowa, te działania Polski na arenie międzynarodowej przynoszą też już efekty w postaci wspólnych stanowisk, w postaci wspólnych działań ze strony państw europejskich, ale przede wszystkim zwiększenia świadomości jeżeli chodzi o rzeczywiste ryzyko związane z atakiem Rosji na Ukrainę – powiedział Piotr Müller.

– Premier jutro podkreśli gotowość Polski do wspierania Ukrainy w tym trudnym czasie. Liczymy na to, że Rosja wycofa się ze swoich złych zamiarów, że te zapowiedzi związane z sankcjami międzynarodowymi, ze wszystkimi działaniami międzynarodowymi, które byłyby konsekwencją takiego ataku na Ukrainę, że te zapowiedzi powstrzymają Rosję przed działaniem – kontynuował rzecznik rządu.

Jak poinformowało dzisiaj RMF FM, konwój 29 ciężarówek z pomocą humanitarną od Polski dla Ukrainy jest w drodze do Kijowa. W naczepach znajdują się koce, materace i łóżka polowe.

