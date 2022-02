Sachajko podał „koronny” warunek powstania komisji ds. podsłuchów. Kukiz „jedynym gwarantem bezstronności”?

Poseł Kukiz’15 Jarosław Sachajko w „Sygnałach Dnia” na antenie radiowej Jedynki był pytany, na jakim etapie są rozmowy opozycji na temat powołania komisji śledczej ws. podsłuchów.

Powstanie komisja śledcza? Sachajko o „klubie technicznym”

– Dalej nie ma ukoronowania tych rozmów, czyli powołania „klubu technicznego”, który umożliwiłby zasiadanie Pawła Kukiza w tej komisji – przyznał Sachajko.

Przypomnijmy, że według regulaminu Sejmu, kandydaci na członków komisji śledczej zgłaszani są Marszałkowi Sejmu przez przewodniczących klubów i kół wchodzących w skład Konwentu Seniorów (ale w przypadku kół dotyczy to tylko takich, które w wyborach dostały się do Sejmu z osobnych list wyborczych).

Kukiz’15 ma w parlamencie jedynie koło, bo klub musi mieć przynajmniej 15 członków, a do Kukiz'15 należy wyłącznie czterech posłów. W wyborach z kolei startowali oni z list PSL, dlatego przewodniczący koła nie wchodzi w skład konwentu seniorów. Dlatego kukizowcy chcą powołania „klubu technicznego”, czyli założenia nowego sejmowego klubu wyłącznie w celu umożliwienia wejścia Pawła Kukiza do powołanej komisji śledczej.

Kukiz „jedynym gwarantem bezstronności komisji”?

Sachajko przypomniał warunki, które stawia sam Kukiz, żeby mógł poprzeć komisję śledczą, z których głównym jest ten, żeby on sam został jej przewodniczącym. Prowadzący przypomniał też słowa Kukiza, który mówił, że byłby „jedynym gwarantem bezstronności tej komisji”.

– To nieskromne stwierdzenie, ale prawdziwe. Naprawdę prawdziwe – przyznał Sachajko. – Paweł Kukiz przez sześć lat pokazał, że jest niezależnym politykiem i dopina swego. I dlatego to się może opozycji nie podobać – ocenił.

Odniósł się też krytycznie do działajacej w Senacie komisji ds. Pegasusa.

– Opozycja zrobiła sobie taką kadłubkową komisję w senacie, która nie ma żadnych praw do przesłuchiwana w trybie tajnym urzędników, przed którą nie ma odpowiedzialności karnej, wiec każdy może mówić, co chce. Tutaj byłaby to komisja, która ma te wszystkie atrybuty i tego się prawdopodobnie opozycja boi – stwierdził.

