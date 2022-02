Miała być „bardzo, bardzo skromna dotacja”. Instytut Pileckiego otrzymał gigantyczną sumę od resortu Glińskiego

Z ustaleń oko.press wynika, że w ubiegłym roku Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, na czele którego stoi Piotr Gliński, przyznało Instytutowi Pileckiego dodatkowo co najmniej 155 826 835 zł na inwestycje. Taką sumę umieszczono w rozporządzeniu rządu o wydatkach zaplanowanych na 2021 rok, przechodzących na rok następny. W lipcu 2021 r. ówczesna wiceminister kultury Magdalena Gawin mówiła w Sejmie, że rządowa dotacja dla Instytutu jest „w gruncie rzeczy bardzo, bardzo skromna”. „Instytut dostał jednorazowo 76 mln zł. I to było tak: na siedzibę, na etaty, na komputery, na oprzyrządowanie, na digitalizację, na wszystko. To był jednorazowy rzut pieniędzy” – mówiła wówczas.

Oko.press zaznacza, że wydatki na Instytut jeszcze wzrosną bo planowana jest dalsza krajowa i zagraniczna ekspansja. W planach jest otworzenie placówek w Izraelu i USA, co ma kosztować co najmniej 25 mln rocznie. Mowa jest też o „przyczółku” w Szwajcarii, ale w tym przypadku koszty nie zostały oszacowane.

Ogromna kwota na zakup kompleksu w Szwajcarii

Według oko.press najwięcej pieniędzy – 120 mln zł – resort kultury przekazał Instytutowi na zakup zabytkowego kompleksu „Schwanen” w niewielkiej miejscowości Rapperswil w Szwajcarii. Instytut nie odpowiedział na pytanie, po co mu taki budynek, ale z informacji portalu wynika, że prawdopodobnie miałaby tam powstać jego filia oraz nowa siedziba Muzeum Polskiego. Kolejna dotacja, w kwocie ponad 29,5 mln zł, została przyznana na „przebudowę i rozbudowę” siedziby przy ul. Siennej 82 w Warszawie. Z kolei 463 800 złotych przekazano na przebudowę innego lokalu Instytutu, znajdującego się na parterze tzw. Domu bez Kantów przy Trakcie Królewskim, obok Pałacu Prezydenckiego.

Pieniądze na kamienice w Augustowie

Z kolei dotacja na „modernizację i przebudowę” zabytkowego tzw. Domu Turka w Augustowie na Podlasiu wyniosła 5 mln zł. Ma w nim powstać muzeum obławy augustowskiej. Z kolei na „zakupy inwestycyjne” dla placówek ministerstwo przekazało jeszcze jedną dotację celową w wysokości 832 242 zł.

Instytut Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego został utworzony w 2017 r. Od stycznia tego roku jego pracami kieruje Magdalena Gawin.

