Lex Kaczyński. Sejmowa Komisja Zdrowia za odrzuceniem projektu ustawy w pierwszym czytaniu

Sejmowa Komisja Zdrowia przyjęła wniosek o odrzuceniu w pierwszym czytaniu lex Kaczyński. Głosowało 29 posłów. Za były 22 osoby, przeciwko 17, a nikt się nie wstrzymał. Z klubu PiS nie głosowało czterech posłów: Jadwiga Emilewicz, Elżbieta Płonka, Katarzyna Sójka i Krzysztof Szulowski. Z kolei Małgorzata Janowska zagłosowała razem z opozycją.

To kolejne głosowanie w sejmowej Komisji Zdrowia, które przegrywa PiS. W poniedziałek przegłosowano odroczenie posiedzenia do wtorku do godz. 15. Politycy zebrali się na kilkadziesiąt minut, po czym obrady zostały przerwane, bo o godz. 16 rozpoczęło się posiedzenie Sejmu. Posłowie wrócili do debaty po kilkudziesięciu minutach. Wcześniej szef klubu PiS Ryszard Terlecki rzucił do dziennikarzy, że Prawo i Sprawiedliwość „ma większość” ws. lex Kaczyński.

Sejmowa Komisja Zdrowia za odrzuceniem lex Kaczyński. Pierwsze komentarze

„Głosowanie o odrzucenie Lex Konfident w całości. Sukces ma wielu ojców a porażka twarz... prezesa” – skomentował poseł Lewicy Marek Rutka, zamieszczając kartkę z wynikami głosowania. Iwona Śledzińska-Katarasińska zwróciła uwagę, że jeszcze dwie godziny temu projektu z mównicy sejmowej bronił prezes Jarosław Kaczyński. „Przestali go słuchać? Dobry znak!” – dodała polityk.

„Siarkowska i Kowalski górą nad Kaczyńskim i Morawieckim. Gdyby nie chodziło o zdrowie i życie, kupiłbym popcorn i zacierał ręce. Podajcie się do dymisji, nic nie umiecie i nic już nie zrobicie” – skomentował z kolei Tomasz Trela z Lewicy. „Ustawa trafi do kosza! Tam jest miejsce bubli legislacyjnych!” – stwierdziła jego partyjna koleżanka Monika Falej.

O co chodzi w projekcie ustawy o testowaniu pracowników?

Nowy projekt ustawy covidowej miał umożliwić pracownikom nieodpłatne wykonywanie testów w kierunku koronawirusa raz w tygodniu. Z kolei pracodawcy mogliby zażądać wyniku badania. Testy miały być finansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Osoba, która się nie zbada, nadal będzie mogła pracować, ale jeśli kogoś zarazi, to będzie narażona na wypłatę odszkodowania choremu pracownikowi.

