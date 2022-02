Paweł Kukiz na czele komisji śledczej? Jarosław Kaczyński komentuje

Przedstawiciele różnych partii politycznych prowadzą rozmowy, które miałyby skutkować powołaniem komisji śledczej w Sejmie. Komisja ta miałaby badać kwestię „nadużywania podsłuchów przez służby w czasach rządów i PiS, i PO”. Dążenia polityków opozycji ocenił Jarosław Kaczyński.

– Doskonale wiemy, że to byłby wehikuł służący czarnej propagandzie, atakowi na Prawo i Sprawiedliwość. Jestem przekonany, że rozsądek zwycięży, ale zobaczymy. My nie mamy powodów, żeby się bać. Opozycja chce trafić do tej części społeczeństwa, która bezkrytycznie przyjmuje tę działającą od lat czarną propagandę, choć nic złego się nie dzieje – powiedział w wywiadzie dla Polskiej Agencji Prasowej.