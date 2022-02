Wiktor Orban spotkał się z Władimirem Putinem w Moskwie. Wznieśli toast szampanem

Wtorkowe spotkanie w Moskwie było już dwunastą w historii okazją do dwustronnych rozmów Orbana z Putinem. Ten pierwszy po wszystkim zdał relację z dyskusji, udzielając wywiadu telewizji Rossija-24. Mówił m.in. o niebezpieczeństwie rosyjskiej agresji na Ukrainę. – Podczas naszych rozmów nie widziałem intencji takich działań ze strony prezydenta Putina – zapewniał.

Orban stanął po stronie Putina, przyjmując jego punkt widzenia w sprawie rosyjskich propozycji „gwarancji bezpieczeństwa”, które zdaniem prezydenta Rosji powinny nadal być przedmiotem dyskusji. – I ja podzielam ten punkt widzenia. Powinniśmy kontynuować rozmowy. Mamy na to kilka dni lub tygodni. Nie sądzę, żeby nagle wydarzyło się coś dramatycznego – mówił.

Po spotkaniu w mediach społecznościowych zamieszczono nagranie, ukazujące moment toastu. Politycy wznieśli go szampanem, zachowując odległość podyktowaną środkami bezpieczeństwa w dobie pandemii koronawirusa.

Szef węgierskiego MSZ: Najważniejsze spotkanie Orban – Putin

Jeszcze przed tym wydarzeniem szef węgierskiego MSZ podkreślał, że właśnie ta wizytą będzie najważniejszą z dotychczasowych. Głównym tematem miały być teoretycznie kwestie gospodarcze – Węgry chcą zwiększyć ilość gazu przewidzianą w umowie długoterminowej.

– My, Węgrzy, nauczyliśmy się, że jeśli dochodzi od konfliktu między Wschodem i Zachodem, to mieszkańcy Europy Środkowej zawsze na tym tracą, tak więc w strategicznym interesie naszego bezpieczeństwa narodowego leży to, by obecny konflikt został rozwiązany na drodze rozmów – tłumaczył Peter Szijjarto.

„Współpraca Węgier z Rosją najlepsza w historii”

Minister spraw zagranicznych Węgier podkreślał także wagę węgiersko-rosyjskiej współpracy dodając, że 2021 rok był pod tym względem najbardziej udany w historii. – Węgry kupiły od Rosji szczepionkę przeciw COVID-19 Sputnik, zawarły z Rosją długoterminową umowę na dostawy gazu, a także Rosja pomogła w ewakuacji z Kazachstanu zagrożonych węgierskich obywateli – wyjaśnił.

Peter Szijjarto stwierdził, że ostatnie lata świadczą o tym, że „można utrzymywać z Rosją kulturalne i pragmatyczne stosunki, a jednocześnie przestrzegać naszych zobowiązań sojuszniczych”. Zapewnił, że Viktor Orban przed wylotem do Moskwy rozmawiał z Emmanuelem Macronem, ponieważ Francja sprawuje obecnie prezydencję w UE.

