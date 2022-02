Prof. Maksymowicz kpi z wypowiedzi Dudy, a chwali postawę o. Rydzyka. „Jak jest taki macho…”

– Wszystko wskazuje na to, że ta nowa odmiana koronawirusa, chociaż jest bardziej zaraźliwa, to jest łagodniejsza (...). Powoli zaczyna się to przeradzać w miarę normalną grypę – powiedział we wtorek prezydent Andrzej Duda podczas obrad Rady Dialogu Społecznego. Na te słowa zareagował w Radiu Zet poseł Polski 2050 prof. Wojciech Maksymowicz.

– Czasem lepiej, żeby prezydent Andrzej Duda się nie wypowiadał. Nie mając zielonego pojęcia, demobilizuje społeczeństwo – wskazał Maksymowicz. Poseł przypomniał równie, że podczas kampanii przed ostatnimi wyborami prezydent „chwalił się”, że nie szczepi się przeciwko grypie. – Jak jest taki macho… Jak się myśli poważnie o grypie, to człowiek i na nią się szczepi – podsumował profesor.

Pochwały pod adresem o. Tadeusza Rydzyka

Poseł Polski 2050 pochwalił za to o. Tadeusza Rydzyka. Chodzi o niedawne sympozjum organizowane przez uczelnię związaną z najbardziej rozpoznawalnym redemptorystą w Polsce. Podczas spotkania na temat pandemii o. Rydzyk zachęcał do szczepień. – Zaszczepiłem się trzeci raz już. Moi współbracia nie wszyscy się zaszczepili. Po szczepionce to jeden dostał i zakrzepicy – mówił. – Ja posłuchałem lekarzy. Już znałem takich, co nie słuchali lekarzy. Wąchają kwiatki od spodu. Jest po to medycyna i szukajmy uczciwych lekarzy, mądrych – dodawał. – Nie dajmy się skłócać, szukajmy prawdy. Alleluja i do przodu – miał zakończyć.

Prof. Maksymowicz dodał, że wkład Episkopatu w promowanie szczepień powinien być większy, gdyż taki przekaz trafia bezpośrednio do wielu ludzi. Jego zdaniem, na początku pandemii pomoc Episkopatu w tym zakresie była spora. – Później coś się porobiło, bo głosy odpowiedzialnych ludzi się nie przebijają, sekciarstwo jakieś weszło – ocenił.

