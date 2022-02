Rzecznik rządu szybko odpowiedział na apel Donalda Tuska i wbił szpilę byłemu premierowi

Po przegranym przez Prawo i Sprawiedliwość głosowaniu w sprawie ustawy covidowej, zwanej „lex Kaczyński”, pojawiło się mnóstwo komentarzy ze strony polityków opozycji dotyczących tego, że partia rządząca utraciła większość. Za odrzuceniem projektu zagłosowało 24 posłów klubu PiS, aż 37 wstrzymało się od głosu, a 16 nie głosowało w ogóle. W gronie osób, które się wyłamały, była między innymi większość reprezentantów Solidarnej Polski oraz członkowie parlamentarnego zespołu ds. sanitaryzmu, na czele którego stoi Anna Maria Siarkowska.

Donald Tusk domaga się sprawdzenia większości PiS

Do porażki partii Kaczyńskiego odniósł się w środę lider PO Donald Tusk. – Chcemy wiedzieć, czy leci z nami pilot. Polacy muszą wiedzieć, że istnieje jeszcze w naszym kraju ktoś, kto może nad tym chaosem zapanować, bo ten chaos to nie jest tylko jakaś polityka, to nasze codzienne życie. Dlatego chcemy wiedzieć, czy jest jeszcze większość – mówił przewodniczący Platformy. Tusk domaga się, by w czasie najbliższego posiedzenia Sejmu Jarosław Kaczyński doprowadził do głosowania nad ponownym wotum zaufania dla premiera Mateusza Morawieckiego.

Rzecznik rządu odpowiada szefowi PO

Do apelu szefa PO szybko odniósł się na Twitterze rzecznik rządu Piotr Müller. „Panie @donaldtusk niech się Pan nie obawia o naszą większość. Jeżeli chce być Pan premierem to jest do tego droga – konstruktywne wotum nieufności – art.158 Konstytucji. Niech Pan się zgłosi na premiera i znajdzie większość” – zasugerował Tuskowi. „Jednak Pan wie, że nawet opozycja nie chce Pana powrotu” – wbił szpilę byłemu premierowi rzecznik obecnego rządu.

