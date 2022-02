Donald Tusk pokazał na konferencji zdjęcie. „Jest symbolem dzisiejszego czasu”

W środę lider PO Donald Tusk wystąpił na konferencji w Sejmie, w czasie której odniósł się do przegranego przez PiS głosowania w sprawie ustawy covidowej, zwanej przez opozycję „lex Kaczyński”, a nawet „lex konfident”. Za odrzuceniem projektu zagłosowało 24 posłów klubu PiS, aż 37 wstrzymało się od głosu, a 16 nie głosowało w ogóle. – Oczekuję od Jarosława Kaczyńskiego, aby doprowadził na najbliższym posiedzeniu Sejmu do głosowania nad ponownym wotum zaufania dla premiera Mateusza Morawieckiego – oświadczył Tusk. – Jeśli nie macie większości, to odejdźcie, bo Polska potrzebuje dzisiaj rządu sprawnego, dysponującego legitymacją i poparciem większości Polaków, i poparciem w Sejmie. Bez tego nie da się rządzić – zaznaczył.

Tusk wskazywał, że większość sejmowa rozpada się w czasie pandemii i trudnej sytuacji międzynarodowej. – Jest ta obawa, strach przed potęgującym się chaosem. Tu w Polsce też odczuwamy zrozumiały lęk przed tym, co się może zdarzyć na granicy ukraińsko-rosyjskiej. W tej sprawie też mamy do czynienia z chaosem, brakiem kompetencji – mówił przewodniczący PO.

Mówiąc o polityce zagranicznej Tusk pokazał fotografię wykonaną na Kremlu, stwierdzając, że to „najlepsza ilustracja polityki zagranicznej”. – To zdjęcie jest symbolem dzisiejszego czasu. To jest zdjęcie Putina i Orbana z wczoraj. Otworzono symbolicznego szampana na Kremlu. (...) Orban meldujący Putinowi wykonanie zadania po spotkaniu w Madrycie. W sytuacji, kiedy wszyscy obawiamy się wojny i agresji Rosji na Ukrainę, najbliższy przyjaciel polityczny Jarosława Kaczyńskiego, lider tego obozu, do którego PiS przystąpił i w Madrycie to potwierdził, dzisiaj pije z Putinem szampana na Kremlu i wiadomo, z czego się cieszą – mówił Tusk.

Do spotkania premiera Węgier Viktora Orbana i prezydenta Rosji Władimira Putina doszło we wtorek w Moskwie. Z zapowiedzi wynikało, że rozmowy będą dotyczyć współpracy gospodarczo-handlowej i bezpieczeństwa w Europie. – Moja obecna wizyta jest poniekąd misją pokoju. Chciałbym zapewnić, że żaden z przywódców Unii Europejskiej, krajów członkowskich, nie chciałby wojny i konfliktów. Opowiadamy się za decyzjami politycznymi i wzajemnie korzystnymi uzgodnieniami – oznajmił Orban. Stwierdził też, że możliwe jest porozumienie między Rosją i NATO. Z kolei Putin wskazywał, że Zachód nie odpowiedział na żądania bezpieczeństwa, tak jakby tego oczekiwała Moskwa. Po spotkaniu media społecznościowe obiegło nagranie, pokazujące moment wzniesienia toastu przez obu przywódców.

