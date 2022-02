Elżbieta Witek zawierzyła posłów i senatorów Matce Boskiej. „Wyproś nam mądrość i odpowiedzialność”

W środę 2 lutego z okazji święta Ofiarowania Pańskiego, znanego też jako Matki Boskiej Gromniczej, posłowie i senatorowie po raz 33. udali się na tradycyjną pielgrzymkę na Jasną Górę. W pielgrzymce uczestniczyli m.in. marsząłek Sejmu Elżbieta Witek, minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg, jej zastępca Stanisław Szwed, posłowie PiS Lidia Burzyńska i Jan Krzysztof Ardanowski, czy senator PSL-Koalicji Polskiej Jan Filip Libicki.

Elżbieta Witek na Jasnej Górze zawierzyła posłów i senatorów Matce Boskiej

W trakcie mszy Elżbieta Witek w imieniu polskich parlamentarzystów odczytała Akt Zawierzenia Maryi, w którym można było usłyszeć m.in.:

Królowo Polski wyproś nam posłom i senatorom mądrość i odpowiedzialność w podejmowanych decyzjach, czyń wrażliwymi nasze sumienia byśmy mieli na względzie dobro wspólne bez wyjątku każdego człowieka. Składamy u Twych stóp nasze słabości prosząc o siłę do codziennego wypełniania obowiązków parlamentarzysty. Z nadzieją składamy w twoje dłonie los naszej Ojczyzny, żeby rozwijała się materialnie i duchowo, a także, żeby była bezpieczna od wszelkich zagrożeń .

– Zawierzamy Bogu naszą pracę zarówno w Sejmie i Senacie, jak i w naszych społecznościach lokalnych, wśród ludzi, którym służymy – mówiła marszałek Sejmu.

Metropolita Częstochowski: Dlaczego polityk-katolik miałby zawieszać swoją wiarę?

Msze święta prowadził metropolita Częstochowski abp Wacław Depo, który apelował, „byśmy nie dali sobie narzucić mitu tzw. neutralności światopoglądowej, według którego przestrzeń publiczna miałaby być pozbawiona odniesień do wiary religijnej, a zwłaszcza chrześcijaństwa”.

– Nie wiadomo bowiem dlaczego polityk-katolik miałby zawieszać swoją wiarę w działalności politycznej, a polityk ateista może na swoim ateizmie się opierać. Wszak ateizm czy też obojętność religijna wcale nie są bardziej demokratyczne niż wiara chrześcijańska – podkreślał abp Depo. – Kościół nie utożsamia się z żadną partią, wspólnotą polityczną ani systemem politycznym. Przypomina zawsze, aby świeccy zaangażowani w życiu publicznym dawali odważne i czytelne świadectwo wartościom chrześcijańskim – dodał.

Metropolita Częstochowski poruszał też temat aborcji czy eksperymentów medycznych nad „ludzko-zwierzęcymi organizmami tzw. hybrydami”.

Marszałek Sejmu: Mamy o co prosić Matkę Bożą

Na zakończenie mszy Elżbieta Witek podziękowała arcybiskupowi oraz uczestnikom uroczystości za wspólną modlitwę.

– Jasna Góra to wyjątkowe, narodowe sanktuarium Narodu – mówiła marszałek Sejmu. – Przybywamy tu, aby podziękować za miniony rok, za wszystkie łaski, za opiekę, ale też prosić, bo przed nami bardzo trudny okres zarówno jeśli chodzi o bezpieczeństwo, jak i o pandemię, także mamy o co prosić, przytulić się do Matki Bożej, żeby pomogła nam dźwigać wszystkie problemy, z którymi się zmagamy – dodała. – Zawierzyliśmy dziś tobie, Matko Boża, wszystkie nasze troski i pragnienia, nasze trudne sprawy, z ogromną wiarą, że będziesz nas wspierać. Po to tutaj przyjechaliśmy. Matka Boska nigdy nas nie zawiodła – podsumowała polityk PiS.

