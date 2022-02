Polska zyskała Zespół ds. Polityki Polarnej Państwa. Poznaliśmy zadania tej grupy

Zespół do spraw Polskiej Polityki Polarnej Państwa – to brzmi dumnie. W środę 2 lutego taki właśnie twór powołał do życia prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki. Zarządzenie w tej sprawie podpisał już w piątek 28 stycznia.

Postanowiono, że przewodniczącym nowego zespołu zostanie sekretarz lub podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Obecnie tę pierwszą funkcję pełnią Szymon Szynkowski vel Sęk oraz Piotr Wawrzyk, z kolei podsekretarzami tytułują się Marcin Przydacz i Paweł Jabłoński. To właśnie któremuś z nich miałaby teraz przypaść nowy tytuł.

Na wiceprzewodniczącego Zespołu ds. Polityki Polarnej Państwa wybrany zostanie przedstawiciel szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. W jego skład ma wejść także po jednym przedstawicielu wyznaczonym m.in przez ministra właściwego ds. energii, gospodarki, gospodarski morskiej, klimatu, rybołówstwa.

Zadania zespołu ds. polityki polarnej

W Monitorze Polskim wymieniono kilka zadań, którymi zajmować ma się nowy organ. Będą to m.in. „monitorowanie wdrażania dokumentów programowych Rady Ministrów dotyczących polityki polarnej”, „utrzymywanie bieżących kontaktów i wymiana informacji z instytucjami eksperckimi odpowiedzialnymi za działalność w regionach polarnych”, a także „opiniowanie na wniosek ministra właściwego do spraw zagranicznych lub Rady Ministrów projektów stanowisk Rzeczypospolitej Polskiej przedstawianych na forach międzynarodowych lub instytucjom międzynarodowym odpowiedzialnym za politykę polarną”.

