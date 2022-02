Radosław Sikorski kpi z Elżbiety Witek. Chodzi o modlitwę za parlamentarzystów

W środę 2 lutego parlamentarzyści odbyli tradycyjną pielgrzymkę na Jasną Górę. Wśród nich była też marszałek Sejmu Elżbieta Witek, która w imieniu posłów i senatorów odczytała Akt Zawierzenia Maryi.

Witek modli się o „mądrość” dla posłów

„Królowo Polski wyproś nam posłom i senatorom mądrość i odpowiedzialność w podejmowanych decyzjach, czyń wrażliwymi nasze sumienia byśmy mieli na względzie dobro wspólne bez wyjątku każdego człowieka. Składamy u Twych stóp nasze słabości prosząc o siłę do codziennego wypełniania obowiązków parlamentarzysty. Z nadzieją składamy w twoje dłonie los naszej Ojczyzny, żeby rozwijała się materialnie i duchowo, a także, żeby była bezpieczna od wszelkich zagrożeń” – brzmiał fragment odczytany przez marszałek Witek.

Sama marszałek dodała od siebie, że parlamentarzyści mają o co prosić w związku z pandemią i sytuacją na Ukrainie. – M amy o co prosić, przytulić się do Matki Bożej, żeby pomogła nam dźwigać wszystkie problemy, z którymi się zmagamy – mówiła. – Matka Boska nigdy nas nie zawiodła – dodała.

Z kolei prowadzący modlitwę abp Wacław Depo stwierdził, że „nie wiadomo dlaczego polityk-katolik miałby zawieszać swoją wiarę w działalności politycznej, a polityk ateista może na swoim ateizmie się opierać”.

Radosław Sikorski kpi

Do modlitwy odczytanej przez marszałek Witek w mediach społecznościowych odniósł się europoseł Radosław Sikorski.

„Każdy modli się o to czego mu brakuje” – napisał Sikorski na Twitterze, dodając link do tekstu o pielgrzymce parlamentarzystów.

