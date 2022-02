Prawa ręka Ziobry szykuje się do odejścia. Kto może go zastąpić? Są pierwsze nazwiska

Jak podaje „Gazeta Wyborcza”, powody odejścia Bogdana Święczkowskiego z Prokuratury Generalnej nie są znane. W kuluarach mówi się choćby o względach zdrowotnych i rodzinnych, ale i o wymuszeniu takiego scenariusza. Święczkowski szykuje się teraz na dziewięcioletnią kadencję do Trybunału Konstytucyjnego.

Posiedzenie komisji sprawiedliwości, na którym miała zostać zaopiniowana kandydatura Święczkowskiego zostało jednak nagle odwołane. „Odwet na ziobrystach za lex Kaczyński? Przyglądam się z zainteresowaniem” – pisała o sprawie posłanka opozycji Kamila Gasiuk-Pihowicz, podsycając plotki o coraz większym konflikcie między koalicjantami sprawującymi władzę.

Ruszyła giełda nazwisk

„Gazeta Wyborcza” wskazuje, że na giełdzie nazwisk pojawiły się już jednak nazwiska osób, które mogłyby zastąpić Bogdana Święczkowskiego na stanowisku prokuratora krajowego. Sprawa nie jest jednak łatwa, ponieważ prokuratora krajowego powołuje premier na wniosek prokuratora generalnego i przy jednoczesnej opinii od prezydenta.

Oznacza to, że nowy człowiek Ziobry musiałby zdobyć poparcie u Mateusza Morawieckiego i Andrzeja Dudy. Szczególnie w tym pierwszym przypadku nie będzie to łatwe, ponieważ między Morawieckim a Ziobrą od dawna nie ma dobrych emocji. Oprócz wymogów politycznych, przed nowym kandydatem stoją również spore wymagania formalne.

Zdaniem „Gazety Wyborczej” o nową posadę mogą ubiegać się Krzysztof Sierak, Robert Hernand i Marek Pasionek. Jak zauważa „Wyborcza”, Sierak to prokurator słynący z wielu głośnych spraw, od lat związany ze środowiskiem Zbigniewa Ziobry. Nazwisko Piosnka znane jest z kolei ze sprawy śledztwa smoleńskiego, co również stawia go w roli ewentualnego następcy Święczkowskiego.

Na liście nazwisk pojawia się również Dariusz Barski – prokurator w stanie spoczynku, a w przeszłości także świadek na ślubie Ziobry. „GW” donosi, że Barski do dziś ma analizować niektóre sprawy odsyłać je z poprawkami Ziobrze.

