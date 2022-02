Zgrzyt między Polską 2050 a KO. Poszło o… zaproszenie

– Pokażmy wyborcom, że wiemy, jak wygląda demokratyczna, merytoryczna rozmowa. Pokażmy nie tylko to, od czego chcemy ich wybawić, ale pokażmy im to, co mogą mieć – mówił lider Polski 2050 Szymon Hołownia, zapowiadając swoją czteropunktową „Strategię Zwycięstwa”. Hołownia poinformował wówczas także, że organizuje spotkanie liderów opozycji pod hasłem „Konferencja o Przyszłości Polski”.

Na swoim Twitterze Hołownia zamieścił następnie zaproszenia, które wysłał do dwóch liderów Lewicy Roberta Biedronia i Włodzimierza Czarzastego, szefa ludowców Władysława Kosiniaka-Kamysza i przewodniczącego PO Donalda Tuska. Trzej pierwsi politycy odpowiedzieli na zaproszenie i zapowiedzieli swój udział w proponowanym przez Szymona Hołownię spotkaniu. Ze strony Platformy opór pojawiał się od samego początku, a teraz dodatkowo eskaluje.

Spór o zaproszenie

Przypomnijmy, że już w połowie stycznia rzecznik PO Jan Grabiec, cytowany przez „Rzeczpospolitą” krytykował zasadność takiego spotkania. – W kryzysie inflacji, drożyzny, podwyżek cen gazu i energii i nadchodzącego omikrona pojawiają się propozycje, żeby opozycja zajęła się sama sobą i publicznie debatowała na temat różnic programowych. Jeśli to ma być strategia zwycięstwa, to na pewno nie opozycji – mówił.

Teraz, w rozmowie z PAP, Grabiec wskazuje na kolejną problematyczną kwestię. Twierdzi bowiem, że do KO nie dotarło żadne oficjalne zaproszenie. – Czekamy na jakąś propozycję rozmów dotyczących organizacji ewentualnego spotkania, ale – jak na razie – nikt się do nas nie zwrócił – twierdzi. Zaproszenie pokazane w sieci przez Szymona Hołownię pochodzi z kolei z 14 stycznia i wszystko wskazuje na to, że powędrowało ono jednak do lidera PO Donalda Tuska.

