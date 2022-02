Dymisje w rządzie za Polski Ład. Wiadomo, kiedy zapadną decyzje

Decyzje dotyczące zmian w rządzie spowodowane chaosem z Polskim Ładem mają być podejmowane na najbliższym posiedzeniu kierownictwa Prawa i Sprawiedliwości – poinformowała Polska Agencja Prasowa. Spotkanie zaplanowano na najbliższy poniedziałek. Jarosław Kaczyński mówił wcześniej, że „potrzebne są decyzje o charakterze politycznym, w tym personalne”.

Wicerzecznik PiS Radosław Fogiel mówił w środę w Polsat News, że „o tym, jakie będą decyzje personalne i kiedy one nastąpią, zdecyduje kierownictwo partii w porozumieniu z premierem Mateuszem Morawieckim”. Polityk dodał, że decyzje w tej sprawie jeszcze nie zapadły. Sekretarz generalny Prawa i Sprawiedliwości Krzysztof Sobolewski ocenił w rozmowie z portalem wpolityce.pl, że zmiany nastąpią dość szybko i będzie to „perspektywa kilku najbliższych dni”.

PiS jednym głosem o dymisjach za Polski Ład. Zmiany przesądzone, kwestia personaliów

Politycy PiS są zgodni w ocenie Polskiego Ładu. Rzecznik rządu Piotr Mueller na antenie TVP Info zaznaczył, że obecnie „jest czas na podjęcie wniosków personalnych”. – Lada moment takie informacje zostaną przekazane. Ale poczekajmy, bo jeszcze ostateczne decyzje co do konkretnych osób nie zapadły, natomiast kierunkowa decyzja, że odpowiedzialność za niektóre błędy będzie musiała być zrealizowana, jest podjęta – wyjaśnił polityk.

W Prawie i Sprawiedliwości nie chcą mówić o personaliach. Marek Suski w TVP1 powiedział, że w związku z Polskim Ładem „doszło do niedopatrzeń, a za to z całą pewnością powinny być konsekwencje”. – To oczywiście decyzja premiera i premier z całą pewnością wie, kto pracował nad Polskim Ładem. Myślę, że taką decyzję podejmie, ale ja nie będę wymieniał żadnych nazwisk – mówił poseł PiS.

Czytaj też:

Gowin z radą dla Kaczyńskiego ws. Polskiego Ładu. „Prawdziwa poprawa to...”