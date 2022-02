Władimir Putin przeszarżował w najnowszej rozgrywce? Ekspertka: Wrócił z niczym

Od wielu tygodni do przestrzeni medialnej przedostają się spekulacje o planach Władimira Putina względem Ukrainy. Scenariusz dotyczący możliwej inwazji jest uwiarygadniany przez konkretne działania Rosji. Najbardziej dostrzegalnym jest koncentracja wojsk przy granicy z Ukrainą, co potwierdzają zdjęcia satelitarne. Obecnie szacuje się, że stacjonuje tam ponad 120 tys. żołnierzy rosyjskich. Pojawiły się także informacje, że Rosja na granicę sprowadza zapasy krwi i materiałów medycznych.

Joe Biden wysłał sygnał do Moskwy. Wdrożono dwa z trzech elementów

Już pod koniec stycznia sekretarz obrony USA poinformował, że Rosjanie osiągnęli zdolność bojową do przeprowadzenia ataku na Ukrainę. Jednocześnie Lloyd Austin stwierdził, że na razie „nie wierzy” w to, że Władimir Putin podejmie decyzję o inwazji. W związku z napiętą sytuacją wokół Ukrainy Joe Biden formalnie zatwierdził wysłanie dodatkowych żołnierzy na wschodnią flankę NATO, w tym do Polski.