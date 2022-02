Ambasada USA w Warszawie wyraziła uznanie dla Andrzeja Dudy. Podano powody

„Demokratyczne wartości są spoiwem amerykańsko-polskiego sojuszu. Stany Zjednoczone wyrażają uznanie dla pana prezydenta Andrzeja Dudy za aktywne przywództwo i zaangażowanie na rzecz rządów prawa, wspólnych wartości oraz relacji Polski w Unii Europejskiej” – zamieszczono na profilu ambasady USA w Warszawie w mediach społecznościowych.

Głowa państwa poinformowała na konferencji prasowej o złożeniu projektu zmiany ustawy o Sądzie Najwyższym. Duda zaproponował, aby „Izba Dyscyplinarna SN została zlikwidowana, a sędziowie, którzy dziś w niej orzekają, mieli możliwość przejścia do wybranej przez nich innej Izby lub przejścia w stan spoczynku”. Prezydent chciałby także utworzenia Izby Odpowiedzialności Zawodowej.

Andrzej Duda o lex TVN i zażegnaniu sporu z USA

– Tak jak niedawno zażegnałem spór z naszym wielkim sojusznikiem ze Stanami Zjednoczonymi wokół przestrzegania polsko-amerykańskiej umowy będącej bazą nowoczesnego rozwoju Polski, umowy z 1990 z początków transformacji o wzajemnej ochronie inwestycji, aby ta umowa nie została złamana, aby nie było impasu w relacjach polsko-amerykańskich zrealizowałem to, mimo różnych głosów na scenie politycznej jak państwo wiecie – mówił Duda.

Prezydent tłumaczył, że było to Polsce potrzebne. – Teraz decyduje się na to, po to, aby to narzędzie rządowi do zakończenia sporu dać, bo ten spór z Komisją Europejską nie jest w tej chwili Polsce potrzebny. Polska potrzebuje w tej chwili spokoju wobec wszystkich zagrożeń, jakie występują – podsumował polityk.

