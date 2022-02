W czwartek 3 lutego Bały Dom przekazał komunikat prezydenta Joe Bidena. Wynika z niego, że amerykańskie siły zbrojne przeprowadziły akcję, w której zginął przywódca Państwa Islamskiego – Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurayshi. Operacja miała miejsce w północno-zachodniej Syrii, gdzie ukrywał się lider ISIS.

Nieoficjalne informacje na temat szczegółów sprawy mówią, że podczas nalotu sił amerykańskich na jego kryjówkę, Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurayshi miał zdetonować bombę i zabić siebie oraz członków swojej rodziny. W podobny sposób zginął również poprzedni przywódca Państwa Islamskiego.

Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurayshi nie żyje. Kim był?

Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurayshi został przywódcą ISIS w październiku 2019 roku, po śmierci swojego poprzednika. Początkowo niewiele wiedziano o jego tożsamości, co czyniło go zagadką dla zagranicznych służb. Z ustaleń na jego temat wynika, że urodził się w 1976 roku w irackiej rodzinie, a kształcił z prawa szariatu na Uniwersytecie w Mosulu.

Po studiach wszedł w szeregi armii, by następnie wstąpić do Al-Kaidy. Swojego późniejszego przywódcę poznał, gdy przebywali wspólnie w amerykańskim więzieniu w południowym Iraku. W 2014 roku opuścił Al-Kaidę i wstąpił do Państwa Islamskiego, odgrywając kluczową rolę w walce o Mosul. Uważa się, że miał duży udział w masowych morderstwach jazydów podczas masakry w Sindżar. Później został zastępcą przywódcy ISIS, a po jego śmierci, kolejnym przywódcą Państwa Islamskiego.

