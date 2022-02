Andrzej Duda rozmawiał z Emmanuelem Macronem. Prezydenci omówili kilka tematów

„Andrzej Duda i Emmanuel Macron omówili sprawy bezpieczeństwa europejskiego, kwestię Ukrainy, dynamikę relacji Polska – Unia Europejska, plany zwołania Trójkąta Weimarskiego i nadchodzącą wizytę Prezydenta RP w Chinach” – poinformowała po rozmowie Kancelaria Prezydenta na swojej stronie internetowej. Cytowany w komunikacie szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Jakub Kumoch ocenił, że była to „bardzo dobra i rzeczowa rozmowa”.

Rozmowa Andrzeja Dudy i Emmanuela Macrona

Dziennikarz „Rzeczpospolitej” Michał Szułdrzyński zastanawiał się na Twitterze, czy „zapowiedź inicjatywy likwidacji Izby Dyscyplinarnej była warunkiem odmrożenia po dekadzie Trójkąta Weimarskiego przed przyszłotygodniowym szczytem Macron-Scholtz-Duda”. Kumoch jednak zaprzeczył tym spekulacjom. „Odpowiadam: nie była. Partnerzy w momencie zaproponowania spotkania nie wiedzieli o inicjatywie Prezydenta. Rozmowa w Trójkącie ma dotyczyć Ukrainy” – przekazał prezydencki minister.

Plany zwołania Trójkąta Weimarskiego

O tym, że Andrzej Duda, Emmanuel Macron i kanclerz Niemiec Olaf Scholz są gotowi do spotkania w ramach Trójkąta Weimarskiego Kumoch mówił w środę w TVP Info. – Tematem spotkania byłaby groźba rosyjskiej agresji na Ukrainę – zapowiedział. Poinformował też, że do spotkania doszłoby w Berlinie, ale konkretna data nie jest jeszcze znana. – Z naszej strony padają propozycje żeby był to początek przyszłego tygodnia, akurat kiedy będzie można więcej powiedzieć na temat dotychczasowych wysiłków dyplomatycznych pana prezydenta Dudy. Z drugiej strony liczymy bardzo na relację z dotychczasowych rozmów prowadzonych przez prezydenta Macrona i kanclerza Scholza – wskazywał Kumoch.

O możliwym spotkaniu w ramach Trójkąta Weimarskiego rozmawiał też wcześniej szef BBN Paweł Soloch z ambasadorem Francji w Polsce.

Czytaj też:

Ambasada USA w Warszawie wyraziła uznanie dla Andrzeja Dudy. Podano powody