Najnowszy sondaż. PiS traci, przewaga KO i ruchu Szymona Hołowni

Pracownia Social Changes na zlecenie portalu wPolityce postanowiła sprawdzić, jak obecnie kształtuje się poparcie dla poszczególnych partii politycznych. Z badania wynika, że pozycję lidera utrzymuje Prawo i Sprawiedliwość. To jednak nie oznacza, że formacja Jarosława Kaczyńskiego ma powody do zadowolenia. Ugrupowanie odnotowało bowiem spadek poparcia o 2 pkt proc. - z 35 do 33 proc. - w porównaniu do poprzedniego sondażu.

Na drugim miejscu uplasowała się Koalicja Obywatelska. Poparcie dla partii kierowanej przez Donalda Tuska zadeklarowało 28 proc. ankietowanych, a więc dokładnie tyle samo, co w poprzednim badaniu. Na tym samym poziomie utrzymało się również poparcie dla ruchu Polska 2050. Oddanie głosu na ruch Szymona Hołowni zadeklarowało 11 proc. ankietowanych. Warto zwrócić uwagę, że łącznie obie formacje opozycyjne uzyskały w sondażu poparcie w wysokości 38 proc. a więc o 5 pkt proc. większe niż PiS.