Skandal w Ordo Iuris. Karolina Pawłowska zabrała głos: Mam do czynienia z czymś niebywałym po prostu

O ultrakatolickiej organizacji Ordo Iuris zrobiło się znów głośno po rozłamie i odejściu kilkunastu pracowników, czego powodem miał być romans między Tymoteuszem Zychem i Karoliną Pawłowską. Instytutowi zaczęto wytykać hipokryzję, bo sprzeciwiał się rozwodom. Znany jest też z walki ze środowiskami LGBT+ i lobbingiem na rzecz radykalnego zaostrzenia prawa aborcyjnego. Rozłamowcy powołali nową organizację – Instytut Logos.

Skandal w Ordo Iuris. Pawłowska komentuje

Do sprawy odniósł się Zych. Jak stwierdził, „nie jest żadną tajemnicą, że wiele osób ze środowiska Ordo Iuris rozwiodło się lub rozwodzi”. W piątek na łamach „Dużego Formatu”, ukazał się tekst opisujący kulisy sprawy. Zabrała w nim też głos Pawłowska.

„Opisywany w mediach incydent w biurze Ordo Iuris nastąpił prawie dwa miesiące po tym, jak w wyniku długich przemyśleń zakomunikowałam mężowi decyzję o rozwodzie, która nie miała związku z «płomiennym romansem»”- mówi Pawłowska. Przywołany przez prawniczkę „incydent” opisał serwis salon24.pl – w siedzibie instytutu miało dojść do szarpaniny między mężem Pawłowskiej a Zychem. Pytana o to, czy teraz tworzą parę z Zychem, stwierdza, że „nie chce odpowiadać na to pytanie i nie chce poruszać kwestii osobistych”.

„Cel: uderzenie w nową inicjatywę”

„Co do historii stworzonej w mediach… jest ona opowieścią luźno opartą na faktach i koloryzowaną. Do wielu medialnych pomyłek, przekręceń czy konfabulacji zdążyłam się przyzwyczaić w branży, w której pracuję. Obecnie mam jednak do czynienia z czymś niebywałym po prostu” – twierdzi Pawłowska. „Jest dla mnie jasne, że hejt wobec nas ma jeden cel: uderzenie w nową inicjatywę, czyli Instytut Logos” – podkreśla rozmówczyni „Dużego Formatu”.

