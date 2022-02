Adrian Zandberg ma koronawirusa. Kwarantanna zatrzymała go poza granicami kraju

Koronawirus w Polsce bije rekordy, a jego kolejną ofiarą stał się właśnie Adrian Zandberg, ldier partii Razem. Polityka pandemia dopadła i uwięziła jednak poza granicami naszego kraju, dokładniej za południową jego granicą.

„No i trafiło także mnie. Test pozytywny. Jestem zaszczepiony, więc objawy są znośne. Ale tak czy inaczej – izolacja. W nietypowych okolicznościach, bo na czeskiej prowincji. Szczęśliwie mamy zapas tego, co najważniejsze: Kofoli i drewna do pieca” – przekazał na Twitterze Zandberg, dodają uśmiechnięte emoji.

Polityk Lewicy, która opowiada się za obowiązkowymi szczepieniami, dołączył do swojej wiadomości krótką prośbę. „Przy okazji apel ten sam, co zawsze. Szanowni Państwo, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, zaszczepcie się! Szczepionka chroni życie, radykalnie zmniejsza ryzyko ciężkiego przebiegu choroby. To najlepszy środek ochronny, jaki dziś mamy” – pisał.

Koronawirus w Polsce. Nadciąga szczyt piątek fali pandemii

Według ekspertów z Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego UW za około tydzień będziemy mieli do czynienia ze szczytem piątej fali pandemii koronawirusa w Polsce. – Z naszego modelu wynika, że liczby podawane przez resort należy pomnożyć razy 12. Oznacza to, że w ostatnich dniach dziennie zakaża się nawet 600 tys. osób. Za tydzień przewidujemy szczyt zakażeń i będzie on wynosił ok. 800 tys. dziennych infekcji – tłumaczył dr Franciszek Rakowski.

Koronawirus w Polsce. Ile nowych przypadków?

W raporcie opublikowanym przez Ministerstwo Zdrowia w piątek 4 lutego poinformowano o 47 534 nowych zakażeniach koronawirusem. Tydzień temu, w piątek 28 stycznia potwierdzono 57 262 nowe przypadki zakażenia SARS-CoV-2. Do tej pory największą dzienną liczbę zachorowań potwierdzono 27 stycznia – wówczas odnotowano 57 659 nowych zachorowań na COVID-19.

W czwartkowym raporcie MZ poinformowało również o liczbie zgonów. Z powodu COVID-19 zmarło 56 pacjentów. Kolejne przypadki śmiertelne to 190 osób, u których COVID-19 współistniał z innymi chorobami. Łącznie zmarło 246 osób. Najwięcej zgonów odnotowano do tej pory w raporcie z 8 kwietnia 2021 roku – 954

Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że w szpitalach przebywa 17 262 pacjentów z COVID-19, w tym 1095 chorych zostało podpiętych do respiratorów. Dla porównania, tydzień temu, 28 stycznia, w szpitalach przebywało 14 453 pacjentów z COVID-19, w tym 1074 chorych oddychało przy pomocy respiratorów.

