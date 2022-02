Nowe doniesienia o używaniu Pegasusa przeciwko NIK. Żaryn: Groteskowe, zupełny odlot

Z nieoficjalnych informacji RMF FM wynika, że urządzenia należące do pracowników Najwyższej Izby Kontroli zostały zainfekowane ponad 6 tysięcy razy. Jak podaje rozgłośnia, w NIK trwa wewnętrzna kontrola urządzeń i po sprawdzeniu części danych i adresów IP pojawiły się już pierwsze wnioski. Przez dwa lata odnotowano ponad 6 tysięcy ataków systemem Pegasus na ok. 500 urządzeń należących do pracowników NIK. Zainfekowane urządzenia należały zarówno do kontrolerów NIK, jak i do ekspertów zewnętrznych, a nawet kierowców i personelu technicznego NIK. Ataków dokonywano na telefony, laptopy, tablety i serwery – wynika z nieoficjalnych ustaleń radia.

Co ważne, wzmożone ataki miały mieć miejsce w newralgicznych dla PiS momentach. Pierwszy raz tuż po wyborach kopertowych z 2020 roku, kiedy NIK zapowiedziała kontrolę głosowania. Drugi raz miał miejsce, kiedy Izba kończyła prace nad raportem z kontroli Funduszu Sprawiedliwości. Przypomnijmy, że wszystko wskazuje na to, że system Pegasus zakupiono właśnie z pieniędzy Funduszu, choć jego przeznaczenie jest zupełnie inne.

Na doniesienia radia odpowiedział na Twitterze rzecznik ministra koordynatora ds. służb specjalnych Stanisław Żaryn. „Groteskowe stają się te nowe wątki tzw. afery Pegazusa. Informacje płynące z NIK to już zupełny odlot!” – napisał.

Afera inwigilacyjna

Przypomnijmy, że od kilku miesięcy w przestrzeni medialnej głośno jest o systemie Pegasus. To szpiegowskie oprogramowanie z Izraela, które ma zdolność do podsłuchiwania i inwigilowania osób i ich otoczenia. Jak się okazało, ofiarą ataków padli m.in. niewygodna dla władzy prokurator Ewa Wrzosek, senator KO Krzysztof Brejza (ataki miały miejsce w 2019 roku, kiedy szefował sztabowi wyborczemu PO), czy też adwokat Roman Giertych. Inwigilowany miał być również lider AgroUnii Michał Kołodziejczak.

