Przypomnijmy, że od kilku miesięcy sytuacja na Wschodzie jest wyjątkowo napięta. Wszystko zaczęło się od działań reżimu Aleksandra Łukaszenki wymierzonych w Polskę i Unię Europejską. Kiedy kryzys migracyjny na polsko-białoruskiej granicy nieco przycichł, w przestrzeni medialnej pojawiły się informacje, że Rosja planuje atak na Ukrainę.

Zgodnie z ujawnionymi scenariuszami, Putin ma rozważać dwa warianty. Pierwszy to atak na Donbas i przyłączenie części terytorium Ukrainy do już okupowanego Krymu. Drugi zakłada z kolei, że Rosja obali władze w Kijowie i przejmie cały kraj.

Zagrożenie płynące ze strony Rosji było jednym z tematów poruszonych w „Gościu Wiadomości” – programie emitowanym po wydaniu „Wiadomości” TVP. Rozmowę poprowadziła Danuta Holecka, a jej gośćmi byli poseł PO Marek Sowa i polityk PiS Waldemar Buda. W trakcie rozmowy doszło do polemiki między prowadzącą a posłem Sową.

Danuta Holecka wdała się w polemikę z posłem PO. „A Niemcy pana nie niepokoją?”

Zaczęło się od tego, że Sowa wskazywał na zaniepokojenie działaniami Węgier. Jak wynika z medialnych doniesień, Węgry miały bowiem zablokować wstąpienie Ukrainy do centrum cyberobrony przy NATO. Ponadto, Węgry od lat żyją w wyjątkowo dobrej komitywie z Rosją, a na początku lutego swoją wizytę w Moskwie złożył premier Węgier Wiktor Orban. Jak sam wskazywał, wizyta ta miała charakter pokojowy, a jednym z jej celów było doprowadzenie do wyciszenia napięć w regionie.

Kiedy Sowa argumentował, dlaczego działania Węgier są dla niego niepokojące, do wypowiedzi wtrąciła się Danuta Holecka. – A Niemcy pana nie niepokoją? – pytała. – Bo to większy kraj – dodawała.

– Wydaje się, że następuje tam pewna ewolucja, stanowczo zbyt wolna, ale jest pewna zmiana na korzyść. Jest parę symptomów, dosyć stanowcze stanowisko wobec Nord Stream 2… – przekonywał poseł PO.

– Ale stanowcze to jakie panie pośle? – nie ustępowała Holecka. – Mówienie, że jeśli Putin nie powstrzyma swoich zapędów, to dojdzie do blokady Nord Stream 2 – wskazywał.

