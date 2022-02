„Wiadomości” TVP uderzają w TVN po materiale w „Faktach”. Tuskowi też się oberwało

– Budowa zapory na granicy polsko-białoruskiej trwa i choć inwestycja w obliczu hybrydowego ataku Łukaszenki jest kluczowa pod względem bezpieczeństwa Polaków, to wiele środowisk jest jej przeciwnych. Komentatorzy mówią jasno: ta sprawa nie może być przedmiotem politycznej gry środowisk sprzyjających opozycji – tak Danuta Holecka zapowiedziała jeden z materiałów „Wiadomości” TVP zatytułowany „Polityczna gra bezpieczeństwem Polaków”.

W TVP o materiale TVN: Kolejny atak na prawo Polski do samoobrony

Materiał Macieja Sawickiego zaczął się od zdjęć z budowy zapory na granicy polsko-białoruskiej i wypowiedzi rzeczniczki Straży Granicznej, która przekonywała, że bariera na polsko-białoruskiej granicy znacząco ułatwi prace funkcjonariuszy.

– Mimo to, tę ważna z perspektywy państwa inwestycję wzięły na celownik media sprzyjające opozycji – przekonywał Sawicki, w tym momencie zamieszczając fragment materiału z „Faktów” TVN z czwartku 3 lutego zatytułowanego „Nie tędy droga”.

W tym materiale dziennikarze TVN opisywali list, pod którym obecnie widnieje już ponad półtora tysiąca naukowców z całego świata. Naukowcy apelują do Komisji Europejskiej o podjęcie działań, które miałyby wstrzymać budowę zapory na granicy polsko-białoruskiej do czasu „przeprowadzenia zgodnej z prawem UE oceny oddziaływania tego przedsięwzięcia na przyrodę”. List dostępny jest w portalu Nauka dla przyrody.

W materiale TVP poinformowano, że „media sprzyjające opozycji nagłaśniają list garstki ekologów do Komisji Europejskiej, żądających wstrzymania budowy”.

– Tymczasem polska zapora będzie zawierać najnowocześniejsze, proekologiczne rozwiązania – przekonywał Sawicki, cytując w swoim materiale pracownika państwowej Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.

W materiale TVP jako utrudniające migrację dzikich zwierząt wskazano „postsowieckie ogrodzenie”, które stoi na granicy od białoruskiej strony od kilkudziesięciu lat.

– Trudno nie patrzeć na ten list jak na kolejny atak na prawo Polski do samoobrony. To próba związania nam rak. To próba uniemożliwienia Polsce obrony w obliczu ataku hybrydowego, cynicznego, brutalnego – przekonywał Michał Karnowski z „Sieci”.

„Wiadomości” TVP znów uderzają w Tuska

W dalszej części „Wiadomości” pokazały fragment materiału „Faktów”, w którym działaczka Fundacji Ocalenie przekonywała, że za pieniądze przeznaczone na budowę zapory można by było „spokojnie stworzyć i wdrożyć system recepcyjny, procedury dotyczące przyjmowania i sprawdzania osób, które sprawdzają tę granicę”.

– Część przeciwników budowy zapory nie kryje, o co naprawdę chodzi – komentował tę wypowiedź Sawicki.

Później przywoływano krytyczne wobec zapory wypowiedzi Donalda Tuska. – Komentatorzy zwracają uwagę, że opozycja już nie po raz pierwszy sabotuje działania podejmowane w interesie Polaków i naraża nasze wspólne bezpieczeństwo – mogliśmy usłyszeć. – Koalicja PO-PSL podczas swoich rządów wbrew opinii obywateli chciała wpuścić tysiące nielegalnych imigrantów, mimo że na zachodzie wiązało się to ze wzrostem przestępczości i zamachami terrorystycznymi – dodano, odwołując się do kryzysu migracyjnego z 2015 roku.

Na koniec przywołano słowa Tuska, który jako przewodniczący Rady Europejskiej mówił, że nieprzyjmowanie uchodźców „będzie wiązało się z nieuchronnymi konsekwencjami”. – Groził Polsce karami finansowymi – komentował Sawicki. – Kiedy chodzi o bezpieczeństwo Polski i Unii europejskiej, politycy opozycji nie tylko byli przeciwni budowie zapory, ale ponownie krytykują Polskę na arenie międzynarodowej i chcą wpuszczania nielegalnych imigrantów ponownie jak za swoich rządów w 2015 roku – dodał na koniec materiału.

