Donald Tusk wyprzedził w sondażu premiera i prezydenta. Jest pewien „haczyk”

Z najnowszego sondażu przeprowadzonego przez IBRiS na zlecenie „SE” wynika, że Donald Tusk cieszy się największym zaufaniem wśród grupy najstarszych Polek i Polaków. Lider Platformy Obywatelskiej uzyskał 15,2 proc. głosów. Na drugiej pozycji znalazł się premier polskiego rządu Mateusz Morawiecki z wynikiem 14 proc. Ostatnie miejsce na podium zajął prezydent Andrzej Duda (9,1 proc.).

Na kolejnych pozycjach uplasowali się prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski (7,5 proc.), lider Polski 2050 Szymon Hołownia (6,9 proc.) oraz wicepremier, prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński (5,6 proc.). Aż 35,6 proc. ankietowanych nie wskazało żadnego polityka.

Najnowszy sondaż. Donald Tusk liderem zaufania zdaniem emerytów



Wyniki sondażu skomentował prof. Rafał Chwedoruk. – Wynik jest mniej zaskakujący, niż by się wydawało. Głosujący na PiS odznaczają się sporą nieufnością do wszelkich instytucji władzy oraz ich przedstawicieli. Natomiast duże poparcie dla Tuska to nie tylko wynik wchodzenia w wiek emerytalny pokolenia, dla którego transformacja ustrojowa była łaskawa. To także wynik obecnego niezadowolenia z wysokich cen oraz malejącej wartości pieniądza – ocenił politolog z Uniwersytetu Warszawskiego w rozmowie z se.pl.

Omawiane badanie zostało przeprowadzone przez IBRiS w dniu 26 stycznia 2022 roku na grupie 1000 emerytów.

