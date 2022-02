Polityk KO nie zostawia suchej nitki na PiS. Jarosław Wałęsa dla „Wprost”: Kaczyński osiągnął tutaj niezaprzeczalny „sukces”

Magdalena Frindt, „Wprost”: Jak pan rozszyfruje skrót PiS? Pytam, dlatego że na ostatniej konwencji programowej Platformy Obywatelskiej Donald Tusk rozwinął go jako „Przekupstwo, inwigilacje, szantaż”.

Jarosław Wałęsa, poseł Koalicji Obywatelskiej: Popatrzmy na sytuację, w której znalazł się nasz kraj. Na kilku ministrach ciążył wyrok skazujący za działania niezgodne z prawem, wydany przez niezawisły sąd. Oczywiście ci ministrowie zostali uniewinnieni przez swojego kolegę prezydenta. Dodatkowo ci ludzie, którzy przekraczali swoje uprawnienia, uzyskali w nagrodę nowe stanowiska i kolejne kompetencje, co pokazuje że mają polskie prawo za nic. Nie przejmują się tym, że nie wolno łamać przepisów, nie wolno wychodzić poza zakres swoich obowiązków i postępują dokładnie tak samo jak poprzednio, a nawet gorzej – bo mają nowe możliwości techniczne. Jak będzie problem, to pójdą po pomoc do swojego partyjnego kolegi. Raz już pomógł.

Wróćmy jeszcze na chwilę do konwencji. Donald Tusk zapowiadał, że „dogonicie w najbliższych miesiącach PiS”. Patrząc na jeden z ostatnich sondaży, te słowa szybko się sprawdziły, bo KO jest tylko 1 punkt procentowy za koalicją z partią Jarosława Kaczyńskiego na czele. Ale trzeba zaznaczyć, że to tylko jedno badanie. Myśli pan, że na poprawie wyniku zaważyła wasza praca czy kryzysy polityczne, z którymi musi się mierzyć władza?

Myślę, że jedno i drugie. PiS zdaje sobie sprawę, że wyczerpał już swoje możliwości, że rozdawać cudze pieniądze można tylko do pewnego momentu, kiedy te pieniądze są. A już teraz widzimy, że kasa jest pusta, że król jest nagi i propaganda sukcesu już się po prostu nie sprawdza. Czas działa na niekorzyść PiS-u. Ale – przyjmijmy na potrzeby naszej rozmowy, że PiS ma jak najlepsze intencje w sprawowaniu władzy – nie da się sprawować dobrze władzy i stanowić dobrego prawa, w taki sposób, w jaki oni próbują to robić.

To znaczy?