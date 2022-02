Amerykańscy żołnierze wylądowali w Polsce. „To dla nas zaszczyt móc pracować ramię w ramię z Polakami”

W niedzielę 6 lutego w godzinach popołudniowych na lotnisku w Jasionce pod Rzeszowem wylądował samolot z żołnierzami USA, których celem jest wsparcie wschodniej flanki NATO w obliczu działań Rosji wobec Ukrainy.

Amerykańscy żołnierze już w Polsce. Konferencja prasowa



– Dzisiaj przypadł mi w udziale przywilej i przyjemność powitania gen. dywizji Donahue, który wraz z pierwszą grupą amerykańskich żołnierzy ze składu 82. Dywizji Powietrzno-Desantowej przybył do Polski. Jak państwo doskonale wiecie, planowane jest przybycie 1700 spadochroniarzy, wszechstronnie wyposażonych, wyszkolonych i przygotowanych do prowadzenia różnego rodzaju działań – powiedział gen. Wojciech Marchwica. Generał dodał, że obecność spadochroniarzy amerykańskich „świadczy o jedności, solidarności i determinacji sojuszu do wsparcia krajów wschodniej flanki NATO”.

Gen. Christopher Donahue: Razem jesteśmy silniejsi

Podczas konferencji prasowej głos zabrał również generał Christopher Donahue. – Jesteśmy wdzięczni naszym polskim sojusznikom za zaproszenie, hojność oraz ciepłe przyjęcie – powiedział. – Oddziały 82. Dywizji Powietrzno-Desantowej otrzymały rozkaz przemieszczenia do Polski w celu wzmocnienia sojuszniczej gotowości i interoperacyjności we wszelkich domenach oraz, jeśli zajdzie taka potrzeba, obrony sojuszu NATO – kontynuował generał. Christopher Donahue zaznaczył, że podejmowane działanie to kontynuacja współpracy z polskimi sojusznikami. – Razem jesteśmy silniejsi – podkreślił gen. Donahue. – Proszę pozwolić, że powiem jeszcze raz: to dla nas zaszczyt móc pracować ramię w ramię z Polakami – dodał.

