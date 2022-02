„Wiadomości” TVP sugerują, że partia Tuska nie ma programu. „PO krytykowana przez swojego założyciela”

W niedzielnym wydaniu „Wiadomości” TVP jeden z materiałów był poświęcony założeniom programowym Platformy Obywatelskiej. – Zmięta kartka papieru w rękach Donalda Tuska to chyba jedyne co wyborcy zapamiętali z ostatniego kongresu programowego PO, choć miały być pomysły ekspertów – powiedział Piotr Pawelec. – Znów przebił się jedynie zaciekły atak na Prawo i Sprawiedliwość – dodał, po czym w materiale pokazano poszatkowaną kombinację urywków wypowiedzi Donalda Tuska, kiedy to padały słowa „Kaczyński”, „prezes Kaczyński” lub „PiS”.

„Wiadomości” TVP wzięły pod lupę wywiad Andrzeja Olechowskiego

– Takiego poziomu debaty publicznej w wykonaniu opozycji nie mogą znieść nawet niektórzy sympatycy PO. Jej współzałożyciel, jeden z tzw. trzech tenorów, Andrzej Olechowski, nie szczędzi słów krytyki pod adresem partii Donalda Tuska – kontynuował autor materiału „Wiadomości” TVP. W dalszej części przytoczono fragment wywiadu Andrzeja Olechowskiego dla „Faktu”. – Od ładnych paru lat problemem PO jest nieumiejętność sformułowania inspirującego i angażującego wyborców programu – powiedział polityk.

„Wiadomości” TVP pokazały później fragment archiwalnej wypowiedzi Małgorzaty Kidawy-Błońskiej, kiedy polityk podczas jednego ze swoich wystąpień pytała, „gdzie jest program?”. – Poza mocno zużytą strategią straszenia PiS-em, trudno odnaleźć w wystąpieniach polityków PO czytelne i wiarygodne punkty programowe skierowane do Polaków – oceniał Piotr Pawelec.

„Wiadomości” TVP sugerują, że PO nie ma programu

Potem zacytowano kolejny fragment wywiadu Andrzeja Olechowskiego, kiedy mówił o potrzebie „wizji innego systemu ochrony zdrowia po doświadczeniach pandemii”. – Trudno sobie wyobrazić, żeby z taką wizją wyszedł pan Arłukowicz, który już był ministrem zdrowia i wiemy, co realizował. Dlaczego teraz miałby realizować coś innego? Ludzie, którzy byli ministrami, taka jest natura człowieka, przeważnie uważają, że to, co robili, było dobre i chcieliby do tego wrócić. Ale gdyby było dobre, to PiS nie wygrałby wyborów – stwierdził polityk.

Andrzej Olechowski chwilę wcześniej usłyszał następujące pytanie: „Przeciwnicy PO twierdzą, że to partia »tłustych kotów«, którym nic się nie chce. Czy zgadza się pan z takim zarzutem?”. – Po części, tak – powiedział w wywiadzie dla „Faktu”.

– Wygląda na to, że wyborcy w oczekiwaniu na jakikolwiek program PO będą musieli ponownie uzbroić się w cierpliwość – zakończył materiał w „Wiadomościach” Piotr Pawelec.

Olechowski pochlebnie o Tusku. W jednej sprawie „nie był przekonany”

„Wiadomości” TVP nie omówiły innych wątków wywiadu „Faktu”. Andrzej Olechowski pytany, czy Polski Ład jest do naprawienia, czy należy go „wyrzucić do kosza” i co powinien zrobić rząd w „sytuacji chaosu”, odparł: „Rząd powinien był przygotować przepisy, które nie wymagają poprawy, ale nie takie jest podejście tego rządu, który ważniejszą lub mniej ważną ustawę poprawia później po kilka razy. Więc odpowiedź jest jedna: ta ustawa powinna być tak poprawiona, żeby mogła być bez problemu odczytywana przez podatników”.

Andrzej Olechowski wypowiadał się pochlebnie również o samym Donaldzie Tusku, chociaż – jak przyznał – był sceptyczny, jeśli chodzi o jego powrót na stanowisko lidera partii. – Byłem entuzjastą powrotu Donalda Tuska do polskiej polityki, ale nie byłem przekonany, że powrót na stanowisko przewodniczącego jest najlepszym pomysłem. Wydawało mi się, że mógłby on odgrywać rolę przywódcy, autorytetu całego bloku opozycyjnego, a nie jednego z przywódców, konkurującego z innymi liderami partyjnym – stwierdził.

– Ale pan Donald wszedł tak energicznie, z takim wigorem i przekonaniem, że patrzę z nadzieją na to, co robi. No i widać ewidentne postępy, jeśli chodzi o pozycję Platformy Obywatelskiej, ale też całego obozu opozycji, bo widać, jak rządzącym osuwa się poparcie centymetr po centymetrze. Nie jest to zapewne tylko wynik działalności Donalda Tuska, ale również jego – powiedział Andrzej Olechowski.

Czytaj też:

„Wiadomości” TVP uderzają w TVN po materiale w „Faktach”. Tuskowi też się oberwało