Na poniedziałek planowana jest wizyta prezydenta Francji Emmanuela Macrona w Moskwie. Jak piszą zagraniczne media, Macron chce wejść w role kluczowego rozjemcy, który dogada się z prezydentem Rosji Władimirem Putinem i zakończy trwający od kilku miesięcy konflikt na linii Rosja-Ukraina. Tuż przed wizytą w Rosji Macron udzielił wywiadu tygodnikowi „Journal du Dimanche”, którego fragmenty cytuje „Politico”. Z rozmowy wyłania się obraz Macrona trzymającego przed Putinem gałązkę oliwną.

Emmanuel Macron chce być kluczowym rozjemcą. Tuż przed wizytą w Rosji mówi o „nowej równowadze”

Jak czytamy, w rozmowie z tygodnikiem, Macron wskazuje, że celem Putina nie jest najazd na Ukrainę, a stworzenie zasad współistnienia z NATO i UE. Łagodny ton pojawia się również w dalszej części rozmowy. Macron przekonuje bowiem, że Rosja ma prawo negocjować gwarancje bezpieczeństwa. Choć prezydent Francji zaznacza, że suwerenność Ukrainy nie podlega żadnemu kompromisowi, w dalszej części mówi o potrzebie stworzenia „nowej równowagi”. – Musimy chronić naszych europejskich braci proponując nową równowagę – zdolną do zachowania ich suwerenności i pokoju. Trzeba to robić, szanując jednocześnie Rosję i rozumiejąc współczesne traumy tego wielkiego narodu – mówi cytowany przez Politico” Macron.

„Politico” zestawia słowa Emmanuela Macrona z informacjami na temat tego, co dzieje się na rosyjsko-ukraińskiej granicy. Przypomnijmy, że Putin przegrupowuje swoje wojska w tym regionie, a do mediów przeciekają informacje o możliwych scenariuszach wojny. Kreml ma planować inwazję na Donbas i przyłączenie części terytorium do już okupowanego Krymu lub obalenie władz w Kijowie i przejęcie całego kraju.

