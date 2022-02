Przypomnijmy, że Krajowy Plan Odbudowy (KPO) to projekty zakładające impulsy dla europejskich gospodarek finansowane z unijnych pieniędzy. Polska przedstawiła swój plan, jednak Komisja Europejska wciąż nie daje nam zielonego światła. Powód? Do Polski nie mogą trafić miliardy euro dotacji i pożyczek, ponieważ między rządem PiS a Komisją Europejską trwa spór o sądownictwo.

Przypomnijmy, że w połowie ubiegłego roku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej jednoznacznie negatywnie ocenił zmiany w sądownictwie, które zaszły w Polsce na przestrzeni ostatnich lat. TSUE orzekł, że natychmiastowo powinno dojść do likwidacji Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. Do tej pory Izba ta jednak istnieje.

Polska wycofa się z KPO? Adam Bielan rozważa kontrowersyjny scenariusz

Dopiero w zeszłym tygodniu prezydent Andrzej Duda zaproponował projekt, który zakłada likwidację Izby i powołanie w jej miejsce nowego gremium. Jak wskazują komentatorzy, projekt ten nie rozwiązuje jednak wszystkich problemów i oczekiwań KE. Na Polsce ciążą również kary w wysokości jednego miliona euro dziennie za niestosowanie się do orzeczenia TSUE. Nie jest także jasne, czy prezydencki projekt znajdzie poparcie w rządzie. Jak podaje poniedziałkowy „Dziennik Gazeta Prawna”, rząd miałby pokazać dodatkowy projekt i „pożenić” go z przepisami zaprojektowanymi przez Dudę. Problem stanowi również środowisko zgromadzone wokół Zbigniewa Ziobry, które jest zwolennikiem ostrego kursu na Brukselę.

O konflikt ten pytany był w programie Sedno Sprawy Radia Plus europoseł PiS i szef Partii Republikańskiej Adam Bielan. Jak stwierdził, pat w sprawie funduszy z KPO trwa już zbyt długo, a terminy nas gonią. Do końca marca mają zapaść decyzje, co w takiej sytuacji można zrobić. Jak zaznaczył Bielan, na stole leżą różne warianty i dość kontrowersyjny i zaostrzający spór scenariusz zakłada nawet wycofanie się Polski z KPO. Kiedy prowadzący zaczął dopytywać Bielana, czy pomysł ten ma szasnę się ziścić, europoseł szybko dodał, że to tylko czarny scenariusz i opcja, która istnieje, lecz nie jest w tej chwili bezpośrednio rozważana.

