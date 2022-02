Ogólnopolski dziennik pożegnał zmarłego poetę. Posłanka PiS: „Wstydu nie macie”

W czwartek w wieku 86 lat zmarł Jarosław Marek Rymkiewicz. Był poetą, eseistą, dramaturgiem i krytykiem literackim. Twórcę pożegnała m.in. posłanka PiS Joanna Lichocka. „Wielki Poeta, największy z nam współczesnych, profesor literatury, eseista, dramaturg, pisarz. Kochał Polskę. Ukształtował myślenie wielu Polaków. Nie da się opisać literatury polskiej bez Niego. Mistrzu, kochamy Cię i dziękujemy” – napisała.

Joanna Lichocka o pożegnaniu Jarosława Marka Rymkiewicza

Polityk Prawa i Sprawiedliwości w poniedziałek zwróciła uwagę na okładkę „Rzeczpospolitej”, w którym Rymkiewicza nazwano „wyrazicielem polskich podziałów”. „Jednocześnie wyrażał i eskalował polityczne podziały. W latach 70. pisał groteskowe dramaty: przewidział dzisiejszą Polskę i przed nią ostrzegał” – brzmi fragment zapowiedzi artykułu w dzienniku.

„Trudno cywilizowanymi słowami wyrazić to, jak ten szmatławiec z udziałem kasy Sorosa żegna Wielkiego Poetę. Wstydu nie macie” – skomentowała w krótkim wpisie w mediach społecznościowych Joanna Lichocka.

Fundusz wspierany przez George'a Sorosa inwestuje w polskie media

Pod koniec listopada 2021 r. spółka KCI SA, będąca głównym akcjonariuszem Gremi Media, wydającej „Rzeczpospolitą”, poinformowała, że podpisała niewiążącą umowę ws. ustalenia warunków sprzedaży ok. 40 proc. akcji z holenderską spółką Pluralis B.V. Inwestor z siedzibą w Amsterdamie należy do firmy medialnej z Belgii – Mediahuis oraz do funduszu MDIF (Media Developement Investment Fund) wspieranego przez amerykańskiego miliardera George'a Sorosa.

