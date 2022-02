Ważna narada kierownictwa PiS. Ważą się losy ministrów

Jak podaje TVN24, w spotkaniu biorą udział między innymi prezes PiS Jarosław Kaczyński i premier Mateusz Morawiecki. Tematem rozmów ma być chaos, który wywołał „Polski ład” i kwestia odpowiedzialności za zaistniałą sytuację. Jak mówił w niedawnej rozmowie z Polską Agencją Prasową Kaczyński, „ci, którzy przygotowywali wprowadzenie Polskiego ładu niezupełnie zapanowali nad tym, co jest im podległe, i tam, być może, zadziałał brak dostatecznych kwalifikacji, być może także i brak dobrej woli”. Prezes zapowiedział też wyciągnięcie konsekwencji personalnych.

Narada na Nowogrodzkiej. Możliwe dymisje

Radio RMF FM podało, że stanowiska mają stracić minister finansów Tadeusz Kościński i jego zastępca w resorcie Jan Sarnowski, odpowiedzialny za kwestie podatkowe. O zmiany w rządzie dziennikarze pytali w Sejmie szefa klubu PiS Ryszarda Terleckiego. Wicemarszałek Sejmu stwierdził, że „konsekwencje muszą być poważne”. Zapewnił jednak, że nie dosięgną one premiera Mateusza Morawieckiego. – Zostaną podjęte pewne decyzje, o których będziemy informować po zakończeniu tego posiedzenia – powiedziała z kolei rzeczniczka PiS Anita Czerwińska.

Kto następcą Tadeusza Kościńskiego?

Jeden z doradców premiera powiedział w rozmowie z „Wprost” że „na teraz ustawiło się 6-7 chętnych w kolejce” do objęcia teki ministra finansów. Najczęściej typowani przez media na to stanowisko są: Henryk Kowalczyk, wicepremier i minister rolnictwa, oraz Piotr Nowak, minister rozwoju i technologii. „Nominacja któregokolwiek z nich powodowałaby konieczność znalezienia następcy do ich resortów, a jeżeli chodzi o rolnictwo, które jest kluczowe z punktu widzenia PiS, to kolejna zmiana byłaby dość ryzykowna. Poza tym nasi rozmówcy uważają, że zarówno Kowalczyk, jak i Nowak na czele resortu finansów umniejszaliby wpływy premiera Mateusza Morawieckiego w rządzie” – piszą w „Niedyskrecjach parlamentarnych” Eliza Olczyk i Joanna Miziołek.

