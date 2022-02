Królowa Elżbieta obchodzi wyjątkowy jubileusz. Z Pałacu Buckingham płyną dobre wieści

95-letnia Elżbieta II jest najstarszą i najdłużej panującą monarchinią na świecie. W weekend świętowała jubileusz 70-lecia na tronie. Główne obchody Platynowego Jubileuszu – podobnie jak to miało miejsce w przypadku poprzednich okrągłych rocznic panowania – odbędą się na początku czerwca. Wynika to częściowo z korzystniejszej pogody, a po części z faktu, że dzień objęcia tronu przez Elżbietę II to także rocznica śmierci jej ojca, Jerzego VI.

Elżbieta II ma wrócić do sprawowania obowiązków

W ostatnich tygodniach królowa ograniczała swoje aktywności, jednak jak podaje Reuters, powołując się na źródła w Pałacu Buckingham, monarchini ma wrócić do normalnych obowiązków. Królowa spędziła weekend w swojej rezydencji Sandringham we wschodniej Anglii, ale wróciła już do zamku Windsor. Monarchini ma wznowić swoje uczestnictwo w audiencjach i spotkaniach, zarówno osobiście jak i w formie wirtualnej. Według Reutersa spodziewane jest, że w marcu Elżbieta II weźmie udział w trzech ważnych uroczystościach, między innymi w przyjęciu dyplomatycznym na zamku Windsor i nabożeństwie z okazji Commonwealth Day w opactwie Westminster.

Gratulacje od premierów

Z okazji 70-lecia na tronie królowa otrzymała liczne gratulacje. „Składam hołd jej wieloletniej służbie i nie mogę się doczekać, kiedy wspólnie jako kraj będziemy latem świętować to historyczne panowanie” – napisał na Twitterze premier Boris Johnson. Gratulacje złożyli też między innymi Theresa May i David Cameron, którzy sprawowali urząd szefa rządu w ostatnich latach.

