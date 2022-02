Jan Maria Jackowski „na wylocie”. Senator PiS komentuje pogłoski i uderza w partię

Przypomnijmy, że jako pierwsza informację o możliwym usunięciu Jackowskiego z klubu PiS podała PAP. Jan Maria Jackowski t senator partii rządzącej, który słynie z krytycznych opinii na temat własnej formacji. Wielokrotnie wytykał rządzącym błędy, ostatnio w kwestii zamieszania wokół Polskiego Ładu.

Senator wielokrotnie również odnosił się do innych spraw kładących się ciniem na PiS. W sprawie afery inwigilowania Pegasusem, senator Jackowski głosił konieczność dogłębnego zbadania sprawy przez niezależny organ, co PiS wielokrotnie krytykowało i nazywało „politycznym teatrem”.

Do doniesień szybko odniósł się wicerzecznik PiS Radosław Fogiel. – Jest sporo przesłanek żeby uznać, że pan senator dojrzał do rozstania z formacją – ocenił polityk w rozmowie z Polsat News. Wicerzecznik zaznaczył, że w klubie PiS „jest pluralizm”, ale „jeśli ktoś w 9 na 10 przypadków ma odrębne zdania od większości kolegów i koleżanek klubowych i partyjnych, to może nie jest kwestia pluralizmu”. Jak mówił, „przynależność do klubu nie jest czymś obowiązkowym i jest oparta na wspólnocie poglądów”. – Cierpliwość i dobre serce PiS jest ogromne, ale nie nieograniczone – zaznaczył Fogiel.

Jan Maria Jackowski komentuje pogłoski i uderza w partię

Do sprawy odniósł się również także główny zainteresowany. Jan Maria Jackowski tak skomentował całą sytuację na Twitterze: Jeżeli receptą na kryzys oraz rozmijanie się z programem wyborczym PiS ma być usuwanie z klubu wiernych programowi wyborczemu, zamiast usuwanie błędów, to znaczy, że ta formacja jest na kursie schyłkowym.

twitterCzytaj też:

KO goni PiS. Partia Kaczyńskiego z coraz mniejszą szansą na rząd większościowy. Sondaż