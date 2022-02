Istotny podział w polskiej polityce traci na znaczeniu. Zaskakujące wyniki sondażu

Od lat poziom sporu politycznego w Polsce jest wysoki. Zarówno w wypowiedziach polityków partii rządzącej jak i opozycji wiele jest emocji i wzajemnych oskarżeń. Polaryzację widać też wyraźnie w mediach społecznościowych, gdzie aktywni są zwolennicy i przeciwnicy obu stron barykady. Wygląda jednak na to, ze taka sytuacja męczy Polaków.

Z kim sympatyzują Polacy? Sondaż CBOS

CBOS postanowił zbadać, czy w społeczeństwie istnieje wyraźny podział na tych, którzy sprzyjają obozowi rządzącemu, i tych, którzy sympatyzują z opozycją. Zapytano respondentów o to, czy zaliczyliby siebie raczej do pierwszej, czy do drugiej grupy. Wyniki mogą zaskakiwać.

Okazało się, że z obozem rządzącym sympatyzuje 26 proc. badanych, a z opozycją 20 proc. Aż 53 proc. uczestników badania wskazało, że nie sympatyzuje ani z jedną, ani z drugą stroną. Co ciekawe, sympatie te wyraźnie zmieniły się na przestrzeni ostatnich czterech lat. W porównaniu do badania z października 2017 r. liczba sympatyków rządu zmalała o 8 pkt proc. (z 32 proc.). Ciut więcej było ich też we wcześniejszym badaniu z maja 2017 r. (33 proc.). Zmniejszyło się też grono sympatyków opozycji. W maju 2017 r. było ich 30 proc., a już w październiku 2017 r. o 10 pkt proc. mniej (20 proc.), czyli tyle co obecnie.

Przybyło za to osób, które nie sympatyzują ani z rządem, ani z opozycją. W maju 2017 r. 34 proc respondentów zaliczyło się do tej grupy, w październiku tego samego roku już 44 proc. a obecnie aż 53 proc.

„Podział wyraźnie stracił na znaczeniu”

„Podział na zwolenników rządzących versus sympatyków opozycji w ostatnich latach wyraźnie stracił na znaczeniu. Większość badanych lokuje się dziś poza osią tego podziału (53 proc.). Z rządzącymi identyfikuje się co czwarty, a z opozycją co piąty dorosły Polak” - skomentował wyniki CBOS.

Sondaż przeprowadzono metodą mix-mode na reprezentatywnej 1135 próbie dorosłych Polaków, w dniach od 3 do 13 stycznia 2022 r.

