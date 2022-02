Nagranie z premierem podbija media społecznościowe. „Czy te oczy mogą kłamać?”

Do niecodziennej sytuacji doszło w czasie uroczystości na warszawskich Powązkach z okazji trzeciej rocznicy śmierci Jana Olszewskiego. Kamery TVP złamały moment spotkania premiera Mateusza Morawieckiego i byłego ministra obrony narodowej Antoniego Macierewicza. W pewnym momencie widać, jak Macierewicz coś mówi do szefa rządu, a ten reaguje w dość nietypowy sposób. Wideo zostało pokazane w materiale „Wiadomości”.

Internauci puścili wodze fantazji

Użytkownicy Twittera od razu zaczęli zachodzić w głowę, co miała oznaczać dziwna mina Morawieckiego. „Mati, obczaj ten rachunek za prąd” – skomentował „Tygodnik NIE”. Z kolei dziennikarz Łukasz Warzecha „ogłosił konkurs” na swoim profilu – „co Państwa zdaniem pan Macierewicz powiedział panu premierowi?”. Pod wpisem pojawiła lawina propozycji. „Pochwalił Polski ład” – kpił jeden z internautów.,,Ja lecę w niepoczytalność a Ty będziesz siedział.'' – sugerował inny. „To już nawet moja podkomisja była lepsza niż ten twój Nowy Ład” – zaproponował kolejny.

Politycy komentują

Nagranie skomentowali też politycy opozycji. „Jak oni się tam w PiS-ie kochają…” – skomentował Borys Budka, szef klubu Koalicji Obywatelskiej. „Zgadujemy, co Macierewicz powiedział Morawieckiemu? Moja propozycja: «Za ten #PolskiWał, to ci nawet Kaczyński limuzyny z kierowcą nie zostawi»” – napisała z kolei Katarzyna Lubnauer. W inny wpisie posłanka zastanawiała się „czy te oczy mogą kłamać?”. „Morawiecki wystartował do Macierewicza?” — pytał Paweł Szramka z koła Polskie Sprawy.

Niektórzy internauci udostępniają też inne nagranie z uroczystości, na których widać, jak obaj politycy rozmawiają, a premier trzyma parasol nad głową Macierewicza.

