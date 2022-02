Patryk Jaki spiął się z niemiecką europosłanką. „Zadaje pan to pytanie za każdym razem”

W poniedziałek w Parlamencie Europejskim odbyło się posiedzenie komisji wolności obywatelskich, sprawiedliwości i spraw wewnętrznych (LIBE). Przedstawiony został na nim projekt sprawozdania dotyczący raportu Komisji Europejskiej w sprawie stanu praworządności w państwach członkowskich Unii Europejskiej za 2021 r. Przygotowała go niemiecka eurodeputowana Terry Reintke z Zielonych.

Raport w sprawie stanu praworządności w państwach Unii

Europosłanka zwracała uwagę, że „mierzymy się z kryzysem praworządności” w Unii. – Mamy państwo członkowskie, które nie ma już legalnie wybranego Trybunału Konstytucyjnego i podważa prymat prawa unijnego. Mamy ataki na prokuratorów, sędziów, społeczeństwo obywatelskie, aktywistów i dziennikarzy – wskazywała. Reintke oceniła, że „to już nie tyle próba podważenia rządów prawa i demokracji, a skoordynowana kampania prowadzona przez rządy niektórych państw członkowskich, by zamienić je w reżimy autorytarne”.

Patryk Jaki miał kilka pytań

Wystąpienie niemieckiej deputowanej nie spodobało się Patrykowi Jakiemu, europosłowi PiS i członkowi frakcji Europejskich Konserwatystów i Reformatorów. – Pisze Pani, że bardzo się cieszy, że wszystkie państwa podlegają recenzji według tych samych wskaźników i tej samej metodyki. To ja chciałbym zapytać, dlaczego w takim razie według tych samych wskaźników, ten sam system wyboru sędziów w Hiszpanii i w Polsce, w Polsce jest oceniany źle, a w Hiszpanii dobrze? – pytał Jaki. – Jakim cudem uważa pani, że system w Niemczech, gdzie sędziów wybierają politycy, jest mniej upolityczniony niż ten w Polsce? – brzmiało kolejne pytanie.

Reintke: Zadaje pan to pytanie za każdym razem

– Zadaje pan to pytanie za każdym razem, gdy rozmawiamy o niezależności sądów i zawsze podaje te same przykłady. Komisja Wenecka i inne organy zajmujące się badaniem praworządności zawsze mówią, że zmiany należy badać w szerszym kontekście. Niech to będzie moja odpowiedź – odparła Reintke.

Prace nad sprawozdaniem przygotowanym przez europosłankę trwają. Następnym krokiem będzie prezentacja na posiedzeniu plenarnym i głosowanie.

Czytaj też:

Patryk Jaki i Radosław Sikorski… zgodni. Połączyła ich krytyka hiszpańskiego prawa