Poznaliśmy najaktywniejszą polską eurodeputowaną. Jaką pozycję zajmuje wśród wszystkich europosłów?

Zalewska o swoim osiągnięciu pochwaliła się sama na Twitterze. „Z dumą chciałabym poinformować, że w raporcie Eulytix zostałam uznana za najaktywniejszą polską eurodeputowaną, zajmując jednocześnie 38. pozycję wśród wszystkich 705 europosłów. Pracujemy dalej!” – ogłosiła polityk PiS.

Była minister edukacji jest europosłanką dopiero od tej kadencji, czyli od 2019 roku. Należy do Grupy Europejskich Konserwatystów i Reformatorów; Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności; Delegacji do spraw stosunków ze Stanami Zjednoczonymi. Działa także w ramach zastępstwa w Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych, w Delegacji do spraw stosunków z państwami Ameryki Środkowej oraz w Delegacji do Europejsko-Latynoamerykańskiego Zgromadzenia Parlamentarnego.

Anna Zalewska wyróżniona przez Eulytix

Raport Eulytix wskazuje również, że Anna Zalewska znajduje się na czwartej pozycji pod względem „najsilniejszych relacji współtworzących wśród członków komisji” oraz „pod względem aktywności pośród polityków Grupy Europejskich Konserwatystów i Reformatorów”. Została też drugą europosłanką w rankingu „najsilniejszych relacji współtworzących wśród członków PE” w Grupie Europejskich Konserwatystów i Reformatorów.

Eulytix to start-up z Budapesztu, gromadzący dane z Parlamentu Europejskiego, analizujący zmiany legislacyjne PE. Jego sprawozdanie opiera się na poprawkach legislacyjnych zgłaszanych prze europosłów od czerwca 2020 do sierpnia 2021 roku.

